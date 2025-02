Nach Tumor-Schock: So geht es Dennis Diekmeiers Tochter jetzt

Hamburg/Sandhausen - Gute Nachrichten: Die Tochter von Ex-HSV-Profi Dennis Diekmeier (35) ist erfolgreich operiert worden, nachdem bei der 14-Jährigen ein Tumor an der Niere gefunden wurde.

Ex-Fußballprofi Dennis Diekmeier (35) mit Frau Dana (40, 2.v.r.) und den vier gemeinsamen Kindern. Bei Tochter Delani (14, 3.v.r.) wurde jüngst ein Tumor entfernt. © Screenshot/Instagram/danadiekmeier

Wie Dana Diekmeier (40), die Ehefrau des ehemaligen Fußballprofis, bei Instagram mitteilte, darf Tochter Delani am heutigen Mittwoch das Krankenhaus verlassen und wieder nach Hause.

Am vergangenen Mittwoch war die Teenagerin operiert worden. "Man sieht, dass alles komplett entfernt wurde und sie keine Tumorzellen mehr im Körper hat", schrieb Mama Dana in dem Post auf ihrem Profil.

Ob es sich um einen gut- oder bösartigen Tumor handelte, sei noch nicht bekannt, aber: "Selbst wenn der Tumor bösartig wäre, ist es mit einer anschließenden Therapie gut zu behandeln", freute sich die 40-Jährige.

In der kommenden Woche müsse sich die Jugendliche noch von der Operation erholen, dann dürfe sie aber auch schon wieder in die Schule gehen - und in absehbarer Zeit auch wieder ihrer großen Leidenschaft nachgehen: "Wenn alles gut läuft, darf sie nach vier bis sechs Wochen wieder reiten", erklärte Dana.