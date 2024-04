Saarbrücker Pokal-Held teilt Ekel-Bilder: Das wurde ihm aus dem Knie geschnitten!

Saarbrücken - Mit diesen Dingern im Körper spielte er monatelang! Bjarne Thoelke (32), Innenverteidiger von Pokalschreck Saarbrücken , hat sich wegen Schmerzen im Knie unters Messer begeben. Danach teilte er mit seinen Fans, was bei der OP entfernt wurde - und die Bilder haben es in sich.

Thoelke selbst erzählte auf Instagram, was in seinem Knie los war - und ging dabei extrem tief ins Detail.

Diese fünf Stücke "knöcherner Nachwuchs" wurden Bjarne Thoelke aus dem Knie geholt. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/_bj_26_ (2)

Dazu teilte der Saarbrücken-Profi eine Reihe Fotos, die seine OP-Reise dokumentieren - und neben Fotos seines einbandagierten Beins und der OP-Narbe an seinem Knie zeigte er auch, was Pahl aus seinem Körper geschnitten hatte.

Gleich fünf knöcherne Stücke, jedes rund einen Zentimeter lang, wuchsen über Thoelkes Kniescheibe! Unglaublich, dass er damit Spiele wie die Pokal-Erfolge über Borussia Mönchengladbach oder Eintracht Frankfurt bestreiten konnte.

Die OP scheint der 32-Jährige auf jeden Fall gut verkraftet zu haben: Schon am Tag nach der OP war er beim Spiel gegen Sandhausen wieder auf Krücken am Seitenrand zu sehen.

Der Klub geht davon aus, dass Thoelke im April nicht mehr zur Verfügung steht, der Innenverteidiger selbst spricht davon, seinem Team in zwei bis drei Wochen wieder voll einsatzfähig beistehen zu können.

Für die entscheidenden Spiele um den Aufstieg, den Saarbrücken derzeit tatsächlich selbst wieder in der Hand hat, ist der Abwehrspieler also wieder da - und will dann im Vollbesitz seiner Kräfte den Angriff in Richtung 2. Bundesliga starten.