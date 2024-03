Drittligist zieht ins Halbfinale ein! Saarbrücken gewinnt dramatische Wasserschlacht

Saarbrücken - Was für ein dramatisches Ende einer zerfahrenen Wasserschlacht! Lange Zeit wurde auch der Viertelfinal-Nachholer im DFB-Pokal zwischen Saarbrücken und Borussia Mönchengladbach vom Regen bestimmt - bis Kai Brünker tief in der Nachspielzeit für die Sensation sorgte.

Grenzenlose Freude! Der 1. FC Saarbrücken hat es tatsächlich ins Halbfinale des DFB-Pokals geschafft. © Uwe Anspach/dpa

In der dritten Nachschlag-Minute schleppten sich die klitschnassen Hausherren mit ihren letzten Kräften bei einem Konter in die Offensive, Momente später ließ der FCS-Mittelstürmer das durchtränkte Ludwigsparkstadion per Flachschuss ins linke Eck explodieren.

Wieder schlugen die Saarländer spät zu, erzielten den Last-Minute-Siegtreffer zum 2:1 und kegelten den haushohen Favoriten aus dem Wettbewerb. Nun darf sich der Drittligist im Halbfinale auf ein weiteres Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern freuen.

Den Großteil der 90 Minuten davor stand allerdings - mal wieder - das Wetter im Vordergrund.

Bereits in der Nacht zum Montag hatte es heftig geschüttet, aber nach der Absage Anfang Februar musste die Stadt den Rasen austauschen. Und die neue Wiese hielt den Wassermassen zunächst weitestgehend stand!

Sicherlich half es nicht, dass sich die Schleusen pünktlich zum Dienstagabend erneut öffneten und wieder ihre Spuren auf dem Untergrund hinterließen.

Mehrfach drückten die Profis im ersten Durchgang lose Bodenstücke fest, mit zunehmender Spielzeit bewegte sich das Leder dann immer langsamer und holpriger zum Mitspieler.

Zauberhafte Dribblings oder Präzisionspässe waren spätestens Mitte der zweiten Hälfte kaum mehr möglich.