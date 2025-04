03.04.2025 12:25 6.824 Trotz Aufstiegschancen! Trainer verlässt Drittligist zum Saisonende

Obwohl der SC Verl in der 3. Liga so gut dasteht wie noch nie, will Trainer Alexander Ende seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern.

Von Aliena Rein

Verl - Der SC Verl spielt seine erfolgreichste Drittliga-Saison überhaupt - und muss sich trotzdem nach einem neuen Trainer umsehen! Chefcoach Alexander Ende (45) hat sich dazu entschieden, seinen auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. Alexander Ende (45) wird den SC Verl nach der laufenden Saison verlassen. © Picture Point / Gabor Krieg Das verkündeten die Ostwestfalen am Mittwoch. Seit 2023 stand Ende an der Seitenlinie des SCV, sieht nach zwei Jahren aber die Zeit gekommen, den Drittligisten wieder zu verlassen. Unter Ende liegt Verl aktuell auf dem sechsten Platz - so gut war der Sportclub seit Einführung der 3. Liga noch nie. "Rückblickend haben wir im Sommer 2023 genau die richtige Entscheidung damit getroffen, dass wir Alex als Cheftrainer zu uns geholt haben", sagte deshalb auch Sportvorstand Sebastian Lange (37). 3. Liga Hansa-Führung nimmt Fans an die kurze Leine: "Es kotzt uns nur noch an" Ende zeigte sich ebenfalls emotional über den bevorstehenden Abschied und lobte seine Zeit in Verl über den grünen Klee. "Für eure Unterstützung und die bedingungslose Hilfsbereitschaft kann ich mich nicht oft genug bedanken! Der familiäre Zusammenhalt und das wertschätzende Miteinander beim Sportclub sind etwas ganz Besonderes. Das Vertrauen, auch in schwierigeren Phasen, in den gemeinsamen Weg habe ich immer gespürt und hat mich, sowie die gesamte Truppe, immer beflügelt", wandte der scheidende Coach sich an die Fans. In seinen verbleibenden acht Spielen wolle er das Maximum für den SC herausholen. SC Verl: Ein Nachfolger für Alexander Ende wird noch gesucht Wieso der 45-Jährige seinen Vertrag nicht verlängert, behielt der Trainer für sich. © Lutz Hentschel Wieso er sich für den Schritt entschieden hat, obwohl sogar noch der Aufstieg in Reichweite liegt, erklärte Ende aber nicht. Denn der Sechstplatzierte aus Verl hat nur fünf Zähler Rückstand auf den Relegationsplatz und spielt fast nur noch gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte - unmöglich ist also nichts. Auch deshalb sah Lange die Zeit noch nicht gekommen, Danke zu sagen, "weil wir in den verbleibenden acht Spielen den größtmöglichen Erfolg für den Verein erreichen möchten". 3. Liga Drittliga-Profi wütend: Schiedsrichterin Schuld am 1:0? Wer Ende beerbt, steht noch nicht fest, der Sportclub will mit "aller Genauigkeit und Sorgfalt" nach einem Nachfolger auf dem Trainerposten suchen. Auch wohin es den Noch-Chefcoach als nächstes zieht, ist noch nicht bekannt. Tabelle 3. Liga POS VEREIN Sp. +/- Pkt. 1 SG Dynamo Dresden 30 56:31 56 2 FC Energie Cottbus 30 54:34 55 3 1. FC Saarbrücken 30 43:33 51 4 Arminia Bielefeld 30 46:32 50 5 FC Ingolstadt 04 30 58:46 48 6 SC Verl 30 45:41 46 7 FC Hansa Rostock 29 40:35 45 8 Viktoria Köln 30 46:41 44 9 SV Wehen Wiesbaden 30 42:46 41 10 Alemannia Aachen 30 33:33 40 11 FC Erzgebirge Aue 30 41:48 40 12 TSV 1860 München 30 41:52 39 13 VfL Osnabrück 30 40:46 38 14 SV Waldhof Mannheim 30 35:34 37 15 Rot-Weiss Essen 30 39:45 37 16 VfB Stuttgart II 30 40:50 37 17 Borussia Dortmund II 30 41:43 36 18 SV Sandhausen 30 43:49 32 19 Hannover 96 II 30 38:59 27 20 SpVgg Unterhaching 29 33:56 19 Die Tabelle der 3. Liga hat folgende Bedeutung: Wer am Ende der Saison auf Platz 1 steht, ist Drittliga-Meister und steigt in die 2. Liga auf. Auch der Zweite steigt direkt auf. Platz 3 spielt mit dem drittletzten Platz der 2. Bundesliga um Aufstieg oder Verbleib in der Liga.

