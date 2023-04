Verrückter Aufstiegskampf in der 3. Liga: Die Favoriten patzen gegen Kellerkinder

Dortmund/Wiesbaden - Noch wenige Spieltage sind in der 3. Liga zu absolvieren, da nimmt der Aufstiegskampf skurrile Züge an. Am 34. Spieltag stolperten zwei Top-Teams und das ausgerechnet gegen Kellerkinder.

Mit einem Sieg im direkten Duell könnte die SGD in der kommenden Woche vorbeiziehen. Hoffnungen auf den Aufstieg in die 2. Bundesliga machen sich aber auch der SV Waldhof Mannheim (57 Punkte) - am Freitag 4:1-Sieger gegen Halle. Der VfL Osnabrück (57 Punkte) hat eine Partie weniger absolviert, empfängt am Sonntag den FSV Zwickau. Womöglich redet auch der 1. FC Saarbrücken (56 Punkte) noch ein Wörtchen mit. Die Saarbrücker sind ebenfalls mit einem Spiel in Rückstand, empfangen am Sonntag den TSV 1860 München daheim.