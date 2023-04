Arslan-Treffer reicht nicht! Dynamo rettet einen Punkt bei Freiburg-Bubis

Freiburg - Mund abputzen, Punkt mitnehmen. Wer weiß, wofür er am Ende gut ist. Mehr war bei einfach überragend aufspielenden Freiburgern nicht drin. Dynamo Dresden gewann beim 1:1 (1:0) bei der Bundesliga-Reserve einen Zähler, so klar und deutlich muss das gesagt werden. Ahmet Arslan (28.) brachte die SGD in Führung, Oscar Wiklöf (54.) glich vor 5542 Zuschauern - davon 2000 aus Sachsen - aus.