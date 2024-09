Die ganze 3. Liga fürchtet ihn: Einwurfmonster schlägt schon wieder zu!

Ingolstadt - Einwürfe und lange Bälle sind wieder in Mode! Die oft als altmodisch verschrienen Mittel verhelfen einem Klub der 3. Liga mehrfach zum Torerfolg. Ein Kicker hat sich einen Namen als Einwurfmonster gemacht!

Malone spielt seine Stärke aus - wenn er den Ball mit Bogen in den Strafraum schießt, machen sich seine Mitspieler bereit - für den Gegner brennt es oft lichterloh!

Doch die Abwehrkante (1,88 Meter) hat mehr im Köcher als nur Abräumen. Malone verfügt über ein Übermaß an Kraft, die er besonders wirkungsvoll für lange Hereingaben einsetzt.

Bei Drittligist FC Ingolstadt spielt der Topscorer in der Abwehr! Ryan Malone (32) hat nach acht Saisonspielen sechs Vorlagen auf dem Konto. Dabei ist sein Kerngeschäft das Verteidigen!

Auch mit dem Ball am Fuß hat Malone einen Hammerschlag. © PICTURE POINT / S. Sonntag

So ganz neu sind die Qualitäten des Ryan M., der über 70 Partien in dieser Spielklasse bestritten hat, nicht. Aber selten waren sie so effektiv wie diese Saison!

Im Sonntagsspiel gegen seinen Ex-Klub Hansa Rostock entschied er mit einem dieser Einwürfe gar das Spiel, Sebastian Grönning (27) köpfte zum 2:1 ein.

Selbst Hansa-Coach Bernd Hollerbach (54) musste nach Spielschluss bei MagentaSport anerkennen: "Das ist schon eine Waffe mit Malone, was der da für einen Einwurf hat."

Gerade Rostock müsste es wissen, Malone hielt zwischen 2021 und 2023 die Knochen für die Hansa-Kogge hin, galt selbst in der 2. Bundesliga wegen seiner Einwurfhämmer als gefürchtet.

Dennoch ist nicht jede seiner Eingaben zu verteidigen - schon am 3. Spieltag leitete er mit einem Einwurf den Ingolstädter Sieg in Saarbrücken ein.