Viktoria-Trainer Janßen verlässt Drittligist - Nachfolger steht bereit!

Köln - Trainer-Beben in der 3. Liga ! Cheftrainer Olaf Janßen (58) wird sein Amt bei Viktoria Köln auf eigenen Wunsch zum Ende der Saison niederlegen. Sein Nachfolger steht schon bereit.

Diese Entscheidung stehe schon seit Anfang der Saison fest, berichtet Sport-Vorstand Franz Wunderlich (61). Dementsprechend sei man in die besondere Situation gekommen, schon jetzt den neuen Cheftrainer einarbeiten zu können. Dass die Wahl dabei auf Wilhelm fiel, sei der "Wunsch aller Beteiligten" gewesen, unterstreicht der 61-Jährige.

Janßen, der zuletzt durch ein TV-Experiment in die Schlagzeilen geraten war, wird seinen Posten freiwillig räumen. Er sei nach über vier Jahren bei der Viktoria heiß auf eine neue Herausforderung, teilt der Verein dazu mit.

Das hat der Kölner Verein am Freitag mitgeteilt.

Marian Wilhelm (36, r.) wird ab der kommenden Saison als Cheftrainer bei Viktoria Köln an der Seitenlinie stehen. © Besnik Abazaj/Viktoria Köln

Für den Ex-Profi des 1. FC Köln endet das Abenteuer bei der Viktoria damit nach über vier Jahren.

Janßen könne allerdings stolz auf eine erfolgreiche Zeit zurückblicken, meint Wunderlich. Schließlich habe der 58-Jährige den Verein nicht nur in der 3. Liga etabliert, sondern es sei ihm zudem gelungen, "zahlreiche Spieler aus dem eigenen Nachwuchs zu Profis zu machen."

Janßen selbst blickt mit Wehmut in die Vergangenheit, findet allerdings ausschließlich lobende Worte für seinen designierten Erben: "Dass ich mit Marian bereits meinen Nachfolger an meiner Seite habe, war und ist etwas ganz Besonderes. Er hat mich in der Zusammenarbeit zu einem besseren Trainer gemacht!"

Dass er künftig als Cheftrainer bei seinem langjährigen Arbeitgeber an der Seitenlinie stehen dürfe, sei für Wilhelm "ein Traum" und er sei "unglaublich dankbar", berichtet der 36-Jährige, der seit über 15 Jahren bei der Viktoria aktiv ist.

Zudem wolle er Janßen für die Zusammenarbeit und seine Hilfe danken. "Ohne diese Unterstützung wäre eine solche Entwicklung nicht möglich gewesen", meint Wilhelm.