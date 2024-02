Bester Spieler der Welt? Bundesliga-Toptransfer lässt bei Vorstellung aufhorchen

Frankfurt am Main - Es war DER Mega-Deal am kürzlich vergangenen Deadline Day. In einem Herzschlag-Transfer-Finale schloss sich Hugo Ekitiké (21) der Frankfurter Eintracht an. Rund eine Woche danach durfte er erstmals als Adlerträger ausgiebig über sich, seine Fähigkeiten und seine Ambitionen sprechen.