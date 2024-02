Bundesliga-Durchstarter gesteht: Ich habe vor wenigen Jahren noch als Postbote gejobbt!

Gefeierter Durchstarter: Justin Njinmah (23) kommt in seiner ersten richtigen Bundesliga-Saison bereits auf vier Buden. © Carmen Jaspersen/dpa

Geschichten, die nur der Fußball schreibt! Wenige Jahre ist es her, dass Justin Njinmah sich mit einfachen Tätigkeiten wie als Postbote seine Brötchen verdiente.

Heute ist der pfeilschnelle Stürmer ein gefragter Mann in der Bundesliga! In einem Bild-Interview erzählt der Durchstarter von seinem steinigen Weg in den Profifußball.



Nach seiner Ausbildung beim Eimsbütteler TV in Hamburg wechselte er im Senioren in die U23 von Holstein Kiel. Vierte Liga vor wenigen hundert Hanseln, die Corona-Zeit begann. Und auch die Zweifel an der großen Karriere!

Denn bei Kiel steckte Njinmah trotz tollen Anlagen wie seinem Top-Speed (35,5 km/h) in einer Sackgasse, der ehrgeizige Angreifer schrieb Bewerbungen, jobbte nebenbei, probierte sich als Jugendtrainer - bis sich Werder Bremen im Spätsommer 2021 meldete.



"Wenn das Angebot nicht gekommen wäre, hätte ich vielleicht nie ein Bundesliga-Spiel gemacht", blickt Njinmah zurück.

Es kommt anders. Mit 14 Treffern in 18 Spielen schafft der damals 20-Jährige den Durchbruch in Werders U23 und zieht die Blicke der Scouts von Borussia Dortmund auf sich. Nächste Station 3. Liga!