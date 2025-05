Zeit für Tränen und Wunder: DFL gibt Termine für Relegation bekannt

Deutschland - Zahlreiche Entscheidungen sind in den ersten drei deutschen Fußballligen bereits gefallen, zwei stehen aber auf jeden Fall noch aus: Die DFL hat die Relegationsspiele zur Bundesliga und 2. Bundesliga am Mittwoch zeitgenau angesetzt.

Das Hinspiel zwischen dem 16. der 2. Bundesliga und dem Tabellendritten der 3. Liga findet am Freitag, dem 23. Mai, ab 20.30 Uhr statt. Ebenfalls vier Tage darauf am Dienstag, dem 27. Mai, rollt dann ab 20.30 Uhr der Ball beim Rückspiel. Vor dem letzten Spieltag wäre es das Duell zwischen Eintracht Braunschweig und dem FC Energie Cottbus.

Der Klub, der weniger spielfreie Tage vor dem Hinspiel hat, erhält das Heimrecht im Rückspiel. Seit der Saison 2021/22 gilt auch in der Relegation keine Auswärtstorregel mehr, bei gleicher Trefferzahl im Hin- und Rückspiel geht es also in die Verlängerung und ggf. ins Elfmeterschießen. In allen vier Begegnungen kommen zudem der VAR sowie die Torlinientechnologie zum Einsatz.