Darmstadt feiert wilde Premiere und verschärft Bremens Auswärts-Seuche

Darmstadt - Nur einen Zähler nach fünf Bundesligapartien, aber zuletzt eine deutlich aufsteigende Formkurve. So präsentierte sich der SV Darmstadt 98 zum Start in den Bundesliga-Sonntag gegen den SV Werder Bremen, und gewann mit 4:2. Derweil hält der Bremer Auswärtsfluch an.