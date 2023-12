Das wäre ein dickes Ding! Bundesliga auf dem Weg zum fünften CL-Startplatz

Fünf deutsche Mannschaften in der Königsklasse? Nach aktuellem Stand bekäme Deutschland einen weiteren Startplatz. © Nick Potts/Press Association/dpa

Für Union Berlin ist das Abenteuer Champions League vorbei. Die Köpenicker sind zugleich der einzige deutsche Klub, der die Segel im Europapokal nach der Gruppenphase streichen musste.

Alle anderen sechs deutschen Vereine sind weiter und lösten - mit Ausnahme von Eintracht Frankfurt - überraschend souverän ihre Tickets für die K.O.-Phase. Die Bundesligisten so furios wie lange nicht!

Das macht sich auch in der UEFA-Jahreswertung für die laufende Spielzeit bemerkbar: Deutschland rangiert mit 13,6 Punkten auf Platz zwei, hinter Italien (14,0) und vor den großen Klubs aus England (13,6) und Spanien (12,7).

Und das könnte sich auszahlen! Denn zusätzlich zur seit Jahren bekannten Fünfjahreswertung, die über die Anzahl der Europapokal-Startplätze entscheidet, ist ab dieser Saison die Saisonwertung wichtiger denn je.

Denn ab kommender Saison treten in der Champions League 36 Teams an, also vier mehr als bisher. Zwei der zusätzlichen Startplätze werden an die zwei besten Nationen der Vorsaison vergeben - das wären - Stand jetzt - Italien und Deutschland.

Sollten die deutschen Vereine international weiterhin so erfolgreich abschneiden, ist nächste Spielzeit ein weiterer Platz in der Königsklasse drin - zusätzlich zu den zwei weiteren Startplätzen in der Europa League und dem in der Conference League.