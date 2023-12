"Launische Diva" Eintracht blickt auf schwaches Europa-Jahr 2023, die großen Ziele bleiben

Frankfurt am Main - 2022 krönte sich Eintracht Frankfurt mit dem Triumph von Sevilla. Dieses Jahr lief es international durchwachsen. Immerhin der Verbleib in der Conference League ist gesichert.

Gegen den FC Aberdeen zeigte die Eintracht wieder einmal eine sehr schwache Leitung. © Arne Dedert/dpa

Krawalle in Neapel im Frühling, eine trostlose Niederlage im kalten Aberdeen zum Abschluss: Die Eintracht Frankfurt kann nach drei Niederlagen in der Gruppenphase froh sein, als Zweiter überhaupt in der Conference League zu überwintern.



"In Leverkusen müssen wir vieles besser machen: Chancen besser nutzen und besser verteidigen. Insgesamt müssen wir konstanter in den Leistungen werden", sagte Sportvorstand Markus Krösche (43) nach dem ernüchternden 0:2 beim bereits ausgeschiedenen FC Aberdeen.

Nach der Niederlage galt: nichts wie weg und zurück in den Alltag. Das europäische Ziel bleibt das Finale am 29. Mai in Athen.

Das Spiel war zwar angesichts der Konstellation sportlich bedeutungslos, war fünf Tage nach dem furiosen 5:1 über den FC Bayern München aber ein erneuter Beleg für die wechselhaften Leistungen der "launischen Diva", wie die Eintracht gerne genannt wird.

Trainer Dino Toppmöller (43) zeigte sich über den lustlosen Auftritt im stimmungsvollen Stadion in Schottland enttäuscht.

"Möglicherweise war die Ausgangslage in der Gruppe bei dem einen oder anderen im Unterbewusstsein, aber das ist keine Entschuldigung, denn wir haben absolut den Anspruch an uns, dass wir hier herfahren und das Spiel gewinnen", sagte der 43-Jährige.