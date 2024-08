KI macht's möglich! Das sind die attraktivsten Spieler in der Bundesliga

Deutschland - Spieglein, Spieglein an der Wand - welcher Bundesligaklub hat die attraktivsten Fußballer im ganzen Land? Diese Frage scheint nun vorerst geklärt - dank einer mathematischen Gleichung rund um den "Goldenen Schnitt".

Yussuf Poulsen (30), Offensivmann von RB Leipzig, ist der schönste Bundesliga-Kicker - zumindest wollen es die Regeln der Mathematik so. © Jan Woitas/dpa

Am kommenden Freitag startet Deutschlands höchste Spielklasse in die 62. Runde. Pünktlich zum Ligaauftakt wurde nun mithilfe künstlicher Intelligent ausgerechnet, welcher Verein die hübschesten Spieler in den Reihen hat.

Das Portal Wettfreunde.net hat sich doch tatsächlich die Arbeit gemacht - und die Daten von 542 Spielern analysieren lassen. Dabei wurde das Gesicht jedes einzelnen Kickers segmentiert und im Verhältnis zu anderen gesetzt.



Je näher die Proportionen dem sogenannten Goldenen Schnitt, desto "hübscher" das Gesicht - so zumindest die Theorie, will man den mathematischen Formen Glauben schenken. Das Ergebnis selbst wird dabei in einer Skala von eins bis maximal zehn ausgeben.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Gleich sechs Profis wurden als besonders attraktiv eingestuft. Was einem direkt auffällt, ist der Fakt, dass Yussuf Poulsen von RB Leipzig laut Auswertung am attraktivsten zu sein scheint. Der 30-jährige Däne kam in der Berechnung auf erstaunliche 8,62 Punkte - und landet damit auf Platz eins.