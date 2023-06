Mit nur 32 Jahren! Ex-Bundesliga-Profi Lasse Sobiech beendet seine Karriere

Hamburg/Stellenbosch - Das war's! Der ehemalige Bundesliga-Profi Lasse Sobiech (32) hat am Freitag seine Profi-Karriere beendet.

Fußball-Profi Lasse Sobiech (32) hat seine Karriere beendet. Für den FC St. Paul bestritt er die meisten Pflichtspiele. © Axel Heimken/dpa

In einem Instagram-Beitrag schrieb der Innenverteidiger: "Für mich ist es an der Zeit, meine Fußballschuhe an den Nagel zu hängen. Es war eine unglaubliche Reise voller großartiger Momente und unvergesslicher Erfahrungen."

Sobiech sei sehr dankbar dafür gewesen, so tolle Menschen und auch Persönlichkeiten im Laufe der Jahre kennengelernt zu haben.

Zuletzt stand der 32-Jährige in Südafrika beim Stellenbosch FC unter Vertrag, wo er ein "unglaubliches Abenteuer" erlebt habe. Die gerade beendete Saison, die der Verein auf Rang sechs abgeschlossen hatte, verlief für den Deutschen alles andere als zufriedenstellend.

Der Abwehrhüne kam auf nur sieben Einsätze und verbrachte mehr Zeit auf der Tribüne und der Bank als auf dem Rasen. Daher freue er sich "auf alles, was jetzt kommt!"

Sobiech war in der Jugend von Borussia Dortmund ausgebildet worden und wurde, auch wenn er nicht zum Einsatz kam, mit den Gelb-Schwarzen in der Saison 2011 Deutscher Meister.

Anschließend führte ihn sein Weg zum ersten Mal zum FC St. Pauli, von wo aus er nach nur einer Saison zur SpVgg Greuther Fürth wechselte. Nur ein weiteres Jahr später folgte die Rückkehr nach Hamburg, allerdings nicht ans Millerntor, sondern zum HSV.