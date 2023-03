Ex-Bundesliga-Profi schuldet Mitspielern Geld in Millionen-Höhe und taucht unter

Zlín (Tschechien) - Immerhin 81-mal stand der Tscheche Adam Hlousek (34) in der Bundesliga zwischen 2010 und 2016 für den 1. FC Kaiserslautern, 1. FC Nürnberg und VfB Stuttgart auf dem Feld. Eigentlich sollte man während dieser Zeit ausgesorgt haben. Doch der Fall Hlousek zeigt: denkste!

Fußballprofi Adam Hlousek (34), hier im Jahr 2014 im Trikot des 1. FC Nürnbergs, ist untergetaucht. (Archivbild) © Timm Schamberger /dpa

"Ich weiß nicht, wo Hlousek ist. Im Krankenstand oder am Strand in Brasilien. Ich habe ihn zuletzt zu Beginn des Jahres gesehen. Irgendjemand sucht ihn immer noch, aber ich bin es nicht. Ich grüße ihn", so Pavel Vrba (59), Trainer des tschechischen Erstligisten Trinity Zlín, über seinen Spieler Adam Hlousek.

Der Grund für dessen Abstinenz ist äußert prekär - Hlousek hat wohl Schulden! Und das in Millionen-Höhe.

Die Gläubiger? Niemand Geringes als zahlreiche seiner ehemaligen Mitspieler. Das berichtet das osteuropäische Portal sportnet.

Doch jetzt droht Ärger, denn das Kartenhaus steht kurz vor dem Einsturz! Der ein oder andere wolle lieber heute als morgen sein Geld wieder haben. Vergeblich, den Hlousek war plötzlich nicht mehr zu erreichen.

Dies soll so weit gegangen sein, dass einige den 34-Jährigen auf dem Parkplatz vor dem Stadion seines Klubs Zlín abfangen wollten! Klingt wie in einem Film, ist aber wahr.

Der letzte Ausweg für Hlousek hieß Untertauchen und Privatinsolvenz anmelden. Letzteres soll er seinen Anwälten vergangene Woche in Auftrag gegeben haben.

Sein Arbeitsvertrag als Fußballer soll seit Beginn des Jahres ruhen.