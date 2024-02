Fan-Proteste gegen Investoren-Deal: Bundesliga-Boss reagiert knallhart

Frankfurt am Main - Eintracht Frankfurts Vorstandssprecher Axel Hellmann (52) hat den Fan-Protest gegen den von der Deutschen Fußball Liga angestrebten Investoren-Einstieg kritisiert.

Bei der Partie zwischen Hertha BSC und dem HSV in der 2. Bundesliga flogen als Zeichen des Protests gegen den geplanten Investoren-Deal Tennisbälle auf den Platz. © Soeren Stache/dpa

"Man kann gegen diesen Prozess und inhaltlich dagegen sein. Man kann diesen Protest auch äußern", sagte Hellmann am Montagabend auf der Mitgliederversammlung des hessischen Bundesligisten.

Aber man müsse es auch zu Ende denken und sagen: "Dann bin ich bereit, im deutschen Fußball Schritt für Schritt zu akzeptieren, dass, was wir leisten können, zurückgeht und wir den Anschluss im europäischen Wettbewerb verlieren."

Hellmann kritisierte eine "gewisse Scheinheiligkeit". Als Beispiel nannte er die Protestaktion beim Zweitligaspiel Hertha BSC gegen Hamburger SV. "Ich bin erstaunt, dass ausgerechnet bei einem Klub Tennisbälle fliegen, der hart am Wind segelt, was das Thema 50+1 angeht", sagte Hellmann, der im vergangenen Jahr interimsmäßig Geschäftsführer der DFL gewesen ist.

Die 50+1-Regel gibt im Kern vor, dass Investoren keine Stimmenmehrheit an den Kapitalgesellschaften von Vereinen übernehmen können. Bei Geldgebern wie Lars Windhorst, der seine Anteile an Hertha an die US-Investmentfirma 777 verkauft hat, müsse man genau hinschauen, ob das gut für die Liga sei, sagte Hellmann.

"Diese Konstruktion wird Vorbote dessen sein, was passiert, wenn es uns nicht gelingt, ein Auseinanderdriften der Liga zu verhindern."