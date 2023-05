"Habt ihr alle Lack gesoffen?": Neues BVB-Trikot sorgt für Diskussionen

150.000 Fans haben nun abgestimmt, welches Design von Reus und Co. zukünftig im Signal-Iduna-Park getragen wird.

"Design datt Ding" hat der Bundesligaverein vor über einem Jahr ins Leben gerufen. Die BVB-Fans bekamen in dieser Aktion die Möglichkeit ihre eigenen Entwürfe für das potenzielle Heimtrikot der Bundesligasaison 23/24 einzureichen.

Der Designer hat sich eine Menge bei der Gestaltung gedacht. Zum Beispiel soll der untere in schwarz gehaltene Teil des Trikots die enge Verbindung des Klubs mit dem historischen Untertagebau der Region symbolisieren.

Die Dortmunder Stars liefen zuletzt sogar mit einem komplett schwarzen "Kohle und Stahl"-Sondertrikot auf.

Auch der Querstreifen soll dem Marler zufolge an typischen Designelemente des BVB erinnern - etwa auf der Website. Die Silhouette des Stadions erkennen dagegen nur Fußballexperten wieder. Wer weniger Ahnung hat, wird das vermutlich für eine Hängebrücke oder dergleichen halten und sich wundern, wo dieses Bauwerk in Dortmund steht. Ein bisschen erinnert es auch an einen Segelmast.

Vielleicht hagelt es deshalb auf Twitter gehörig Kritik. Auch von BVB-Fans.