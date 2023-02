Unfassbarer Run! Fans flippen wegen dieses geilen Sonder-Trikots des BVB völlig aus

Dortmund - 2019 liefen sie schon einmal ganz in Schwarz auf, jetzt haben die Verantwortlichen des BVB ein neues Sondertrikot angefertigt und damit ihren eigenen Fanshop am Samstag komplett lahmgelegt!

Dieses Trikot legte den Online-Shop des BVB komplett lahm. © Screenshot/Twitter/Borussia Dortmund

Nach einigen Stunden musste der Verein sogar reagieren.

"Ihr seid der Wahnsinn! Der unfassbare Ansturm auf das Sondertrikot hat uns - trotz intensiver Vorbereitungen, trotz der Berücksichtigung aller Verkaufszahlen aus früheren Aktionen und trotz der Tatsache, dass wir vor sechs Monaten mehr als die sechsfache Menge des letzten Sondertrikots geordert hatten - vor enorme Herausforderungen gestellt. In den Fanshops sind inzwischen keine Trikots mehr verfügbar", schrieb der Klub auf seiner Homepage.

Und weiter: "Im Onlineshop, an dem wir mit Hochdruck arbeiten, sind noch Trikots erhältlich. Damit wir allen Fans die Chance auf das Sondertrikot ermöglichen können, wird in Zusammenarbeit mit unserem Partner PUMA eine Vorbestellung für eine Nachproduktion möglich sein. Wir halten Euch in den nächsten Tagen auf dem Laufenden."

Am Freitag hatte der Bundesligist bekannt gegeben, dass das Team von Trainer Edin Terzic (40) am Sonntag im Heimspiel gegen Hertha BSC mit einem besonderen Shirt auflaufen wird.