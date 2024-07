Kommt der Hammertransfer? Leverkusen soll Interesse an Mats Hummels haben!

Hat offenbar genug Angebote, seine Karriere fortzusetzen: Fußball-Weltmeister Mats Hummels (35). © Federico Gambarini/dpa

Das berichtet der "Kicker", der auch Details zu dem möglichen Deal nennt. Angeblich gäbe es in Leverkusen Gedankenspiele, den Innenverteidiger zu verpflichten.

Für Hummels spricht vor allem die Vertragssituation. Bei seinem bisherigen Verein Borussia Dortmund hat der 35-Jährige nicht verlängert - er wäre also ablösefrei zu haben.

Darüber hinaus passt Hummels Spielstil bestens ins Ballbesitz-System von Bayer-Trainer Xabi Alonso (42). Einzig sein mit 35 Jahren etwas nachgelassenes Tempo könnte beim Umschaltspiel Probleme machen.

In Leverkusen würde Hummels allerdings eine Top-Mannschaft vorfinden, die in der Champions League mehr als nur mitspielen will. Die Verantwortung in der Abwehr müsste er dort aber auch nicht allein tragen.

Nicht zuletzt bleibt der Weltmeister von 2014 mit einem Wechsel nach Leverkusen ein größerer Umzug erspart. Beide Städte trennen nur etwa 75 Kilometer.