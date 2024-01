Kurz vor der Heim-EM: Eintrachts Götze mit überraschender Ansage Richtung Nationalmannschaft

Frankfurt am Main - Mit seinem spielentscheidenden Kopfballtor zum 1:0-Sieg gegen den FSV Mainz 05 hat Mario Götze (31) sich selbst wieder ins Rampenlicht gespielt. Ist der Eintracht-Mittelfeldstratege dadurch auch schon wieder ein Kandidat für die Nationalmannschaft. Seine Sicht der Dinge schilderte er am heutigen Mittwoch.

Unter Ex-DFB-Coach Hansi Flick (58, r.) feierte Mario Götze (31) sein Nationalmannschafts-Comeback und reiste sogar zur WM in Katar. © Arne Dedert/dpa

Im Rahmen einer Pressekonferenz fiel unter anderem die Frage, wie er wenige Monate vor der Europameisterschaft im eigenen Land persönlich zu einer Rückkehr ins DFB-Dress steht. Die Reaktion des 31-jährigen WM-Final-Siegtorschützen von 2014 fiel dabei überaus überraschend aus.

"Mein Fokus ist hier, in Frankfurt, auf der Bundesliga. Ich müsste und möchte in der Nationalelf auch eine gewisse Rolle spielen und ich glaube nicht, dass das sinnvoll wäre und funktionieren würde", sagte Götze, der zuletzt noch unter Ex-Nationaltrainer Hansi Flick (58) bei der WM in Katar mit an Bord war.

Doch im Verlaufe des aus deutscher Sicht ohnehin enttäuschenden Turniers kam der SGE-Star nur auf eine magere Ausbeute an Spielminuten. In Frankfurt, wo auch seine Tochter zur Welt kam, sieht die Sache wiederum ganz anders aus.

Trotz enormer Konkurrenz auf der Bank ist Götze unangefochtener Stammspieler - und das, obwohl er eine vollkommen neue Rolle im Vergleich zu seiner ersten Eintracht-Saison annehmen musste. Doch auch die defensivere Position scheint dem 31-Jährigen zuzusagen.

Den aktuellen Kader der Adlerträger sieht er als äußerst konkurrenzfähig an. Den Wunsch nach weiteren Verstärkungen, insbesondere im Sturm wo Hugo Ekitiké (21, Paris Saint-Germain) weiterhin die Nummer-Eins-Wahl zu sein scheint, sparte sich Götze jedoch.