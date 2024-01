Sieg gegen Mainz: SGE versüßt Präsident Fischers emotionalen Abschied

Frankfurt am Main - Bei Peter Fischers letztem Heimspiel als SGE-Präsident gewann seine Frankfurter Eintracht in einer zähen Bundesliga-Partie gegen Mainz 05 mit 1:0 (0:0) und bleibt damit oben dran. Emotional wurde es aber vor allem vor der Partie.

"Danke, danke, danke. Macht's gut Familie. Bleibt so wie ihr seid. Auf bald, euer Peter", waren kurz darauf seine letzten Worte in Richtung der Frankfurter Heimkurve, die ihn noch einmal lautstark hochleben ließ.

Bei seiner emotionalen Abschlussrede kurz vor Anpfiff standen ihm die Tränen in den Augen. "Ich habe versucht, vieles richtig zu machen. Verzeiht mir, was nicht gelungen ist. Ich liebe euch", sagte der 67-Jährige, bevor er seine letzte Ehrenrunde drehte.

Mario Götze (M.) entschied das Heimspiel gegen Mainz 05 letztlich mit seinem 1:0-Siegtreffer. © Arne Dedert/dpa

Und auch im zweiten Durchgang sollte sich vorerst nichts am gemächlichen Tempo beider Teams ändern. Erst in der 64. Minute wurde es mal annähernd gefährlich, als Niels Nkounkou aus der Distanz abdrückte, jedoch knapp am rechten Eck vorbei verzog.

Dieser Weckruf wirkte, denn Mario Götze erzielte nur wenige Minuten später letztlich das erlösende 1:0 (73.).

Passend zum Spielverlauf war auch dieser Angriff ein Zufallsprodukt, bei dem Götze nur aufgrund eines abgefälschten Fernschusses von Willian Pacho noch an die Kugel kam und dann aus Abseits verdächtiger Position verwandelte. Doch die nachfolgende VAR-Überprüfung ließ den Treffer endgültig zählen.

Bis zum Schlusspfiff von Referee Felix Zwayer sollte dann nichts Erwähnenswertes mehr passieren. So bleiben die Adlerträger dank des 1:0-Heimsiegs im Kampf um die europäischen Plätze oben mit dabei und beschenken Urgestein Fischer mit einem würdigen Abschied.