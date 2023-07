Millionenschweres Gruppenfoto: Bundesliga-Kicker strahlt mit Megastars um die Wette

Frankfurt am Main/Ibiza - Dieses Gruppenfoto hat es in sich - und das nicht einmal, weil darauf ein absoluter Topstar der Bundesliga samt Model-Verlobter zu sehen ist. Noch weitaus viel mehr haben es die prominenten Begleiter in sich, die sich rund um das Kicker-Pärchen versammelt haben.

Eintracht Frankfurts Torhüter Kevin Trapp (32, 2.v.l.) ließ es sich gemeinsam mit seiner Verlobten Izabel Goulart (38, 3.v.l.) sowie Euphoria-Star Sydney Sweeney (25, M) und Musiker J Balvin (38, v.) gutgehen. © Instagram/kevintrapp

In gewisser Weise ist Eintracht Frankfurts Keeper Kevin Trapp (32) durchaus zu beneiden. Denn derzeit darf der Nationaltorhüter nicht nur einen wahren Traumurlaub inklusive Jacht an der Küste von Ibiza verbringen. Obendrein ist er in Begleitung seiner Verlobten, dem international renommierten Model Izabel Goulart (38).

Damit aber noch lange nicht genug. Auf Instagram resümierten der Fußballer und die Laufsteg-Queen ihre gemeinsame vergangene Woche - und wer sich dort so auf den gesammelten Schnappschüssen tummelte, hatte es in sich. So gesellte sich nämlich Schauspielerin Sydney Sweeney (25) mit unter die Trapp-Goulart'sche Luxus-Reisegruppe.

Bekannt ist die US-amerikanische Darstellerin vor allem durch die unter anderem von Rapper Drake (36) produzierte Serie Euphoria, die hierzulande auf Netflix ein absoluter Hit ist. Gemeinsam mit weiteren Freunden und Bekannten machten es sich Trapp und Goulart aber nicht nur auf der eigens für den Urlaub angemieteten Luxus-Jacht gemütlich und schmorten in der Sonne.

Neben spaßigen Aufenthalten auf der Insel durfte auch ein Konzert des kolumbianischen Raggaeton-Musikers J Balvin (gebürtig José Álvaro Osorio Balvín, 38) nicht im Repertoire der Urlaubserinnerungen fehlen. Es sollte aber noch besser für das Bundesliga-Traumpaar kommen.