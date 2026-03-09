Mitten im Live-TV: Bundesliga-Spiel läuft, doch plötzlich bricht DAZN-Moderator ab

Berlin - Beim Bundesliga-Heimspiel des 1. FC Union Berlin gegen den SV Werder Bremen führte Daniel Herzog zunächst wie gewohnt als Moderator durch die DAZN-Übertragung. Im Laufe der Live-Sendung verschwand er jedoch plötzlich. Der Grund für seinen frühen Abschied könnte allerdings kaum erfreulicher sein.

Während des Spiels musste Daniel Herzog (l.) das Studio verlassen, weil die Geburt seines zweiten Kindes anstand. © Harry Langer/dpa

Wie Kommentator Marco Hagemann (49) kurz vor dem Ende der Partie im Stadion An der Alten Försterei am Sonntagnachmittag erklärte, erwartete der Sportreporter nämlich Nachwuchs.

"Daniel Herzog, der hat diese Show ja quasi eröffnet, er hat Feierabend gemacht, habe ich gehört und ist einfach mal gegangen. Aber das hat einen wunderbaren Grund, denn das zweite Kind macht sich gerade auf den Weg", sagte der 49-Jährige über das plötzliche Fehlen von Herzog, der zuvor mit Experte Tobias Schweinsteiger (43) den Vorbericht moderiert hatte.

"Wir wünschen natürlich alles Gute, dass bei der nahenden Geburt alles wunderbar verläuft für die Mama und das zweite Baby", fügte Hagemann hinzu.

Im Anschluss übernahm Andres Veredas Salazar den Moderationsplatz und führte gemeinsam mit Schweinsteiger durch die Nachberichterstattung.