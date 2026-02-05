Ausnahmen von 50+1-Regel in der Bundesliga zugelassen: "Historischer Fehler!"

Hamburg - Europäischer Spitzenwettbewerb oder nationaler Kulturbetrieb: Was will die Bundesliga sein? Eine Frage, auf die es wahrscheinlich keine Antwort gibt. Dennoch haben es Präsident des FC St. Pauli , Oke Göttlich (50), Alexander Wehrle, Vorstandsvorsitzender VfB Stuttgart (50) und Oliver Leki (53), Chief Financial Officer, Organization & Marketing SC Freiburg in einer kontroversen Runde bei der SPOBIS Conference versucht.

Die Bundesliga-Experten diskutierten bei der diesjährigen SPOBIS die Frage nach der 50+1-Regel. © WITTERS

Drei Bundesliga-Vereine mit ganz unterschiedlichen Ansätzen, die doch eines eint: Die 50+1-Regel muss bestehen bleiben.

Und trotzdem sind die großen Fragen: Wie kann man dann im europäischen Spitzenwettbewerb weiter mithalten? Und: kann die Bundesliga spannend bleiben und vor allem wieder spannender werden?

Das vorab: Zu DER Antwort ist die Runde nicht gekommen. Mehrere Gedanken wurden aber dennoch heiß diskutiert.

Leki jedenfalls brachte es in der rund einstündigen Diskussion seinerseits mit nur einem Satz auf den Punkt und sorgte damit für Applaus im Saal. Seiner Meinung nach stehe man seit Jahren nur vor dieser kontroversen Diskussion, weil man Ende der 90er die "Ausnahme von 50+1-überhaupt erst zugelassen" habe.

"Das war ein historischer Fehler! Den Problemen daraus, laufen wir bis heute hinterher." Offizielle Ausnahmen der 36 Erst- und Zweitliga-Klubs sind Bayer 04 Leverkusen sowie VfL Wolfsburg.

Die 50+1-Regel des deutschen Profifußballs besagt, dass die Muttergesellschaft - in diesem Fall der e.V. - auch nach Ausgliederung des Profibereichs in ein Unternehmen (z.B. AG, oder GmbH) die Stimmenmehrheit behalten muss. Dadurch soll die Kommerzialisierung durch Investoren begrenzt bleiben.

Was also würde passieren, wenn diese Ausnahmen zur Regel würden? "Wenn ich jetzt 50+1 aufgeben würde, wäre der nationale Wettbewerb ja noch weiter auseinander. Das heißt, wenn wir das öffnen würden, wäre Bayern München in einer ganz anderen Liga nochmal. Ich bin fest davon überzeugt, dass das kein Weg wäre", betonte Wehrle.

Eine Ansicht in der sich die drei Bundesliga-Experten zumindest einig waren.