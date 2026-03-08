Po-Pech, Rot und ohne Power: Bremen schickt Union zurück in den Abstiegskampf

Berlin - Union ist wieder im Abstiegskampf! Die Eisernen haben ihr Heimspiel gegen Werder Bremen verdient mit 1:4 (1:2) verloren. Während die Bremer die nächsten Big Points im Keller sammeln, ziehen sie auch die Köpenicker unten mit rein. Der Abstand zum Relegationsrang beträgt nur noch vier Punkte.

Ex-Herthaner Niklas Stark zieht zu lange am Trikot von Unions Ilyas Ansah (r.) © Soeren Stache/dpa

Zu zehnt fehlte den Eisernen der Biss, doch auch vor dem Platzverweis machte Werder den besseren Eindruck, dann aber überschlugen sich die Ereignisse. Niklas Stark hielt sich zu lange an Ilyas Ansah fest. Erst außerhalb, dann aber auch innerhalb des Strafraums. Schiedsrichter Timo Gerach zeigte auf den Punkt - Elfmeter.

Nach Querfelds Wackel-Elfer übernahm diesmal Derrick Köhn und verwandelte sicher.

Nur eine Minute später aber entsetzte Gesichter bei Rani Khedira und Co. Andras Schäfer trat Jens Stage eindeutig auf den Fuß, erwischte aber auch noch leicht das Schienbein. Gerach zückte die Rote Karte. Eine harte Entscheidung.

Union musste fortan 70 Minuten in Unterzahl agieren. Werder übernahm sofort die Kontrolle, ging aber wieder einmal verschwenderisch mit den Gelegenheiten um. Ein Traumtor von Olivier Deman brachte Werder wieder zurück. Der Linksverteidiger setzte die Kugel sehenswert ins Dreiangel.

Der Bann war gebrochen. Nach einer Ecke war diesmal Jens Stage zur Stelle. Innerhalb von vier Minuten drehte Werder das Spiel.