Nach Meisterschaft von Bayer 04: Dieser Sport-Star kann sich so gar nicht freuen

FC-Fan Leon Draisaitl war von der Meisterschaft Leverkusens gar nicht begeistert. © IMAGO / ZUMA Wire

Eishockey-Superstar und glühender Fan des 1. FC Köln, Leon Draisaitl (28), war angesichts des historischen Triumphs des Nachbarn aus Leverkusen nicht allzu gut auf die Werkself zu sprechen.

"Geil ist anders", verriet der 28-Jährige in einer Video-Konferenz. Trotzdem zollte der ehemalige Profi der Kölner Haie den Leverkusenern gebührenden Respekt.

"Sie haben es sich aber ganz klar verdient. Was Leverkusen unter Xabi Alonso geleistet hat, ist überragend." Seit nunmehr 43 Pflichtspielen ist der amtierende Deutsche Meister unter der Leitung des spanischen Welt- und Europameisters nunmehr unbesiegt.

Während der gebürtige Kölner mit seiner kanadischen Mannschaft in rund einer Woche in die Playoffs in Nordamerika startet, ist sein Lieblingsclub aus der Domstadt als Tabellenvorletzter in großer Abstiegsgefahr.