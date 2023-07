Nochmal ins Ausland? Eintracht-Keeper Kevin Trapp mit klarer Ansage

Frankfurt am Main - Nationaltorhüter Kevin Trapp (33) hat sich zu Eintracht Frankfurt bekannt und strebt derzeit keinen Wechsel ins Ausland mehr an.

Kevin Trapp (33) will auch in den kommenden Jahren mit Eintracht Frankfurt erfolgreich sein. © Sebastian Gollnow/dpa

"Eintracht Frankfurt ist mittlerweile ein großer Verein in Deutschland, der erfolgreich sein kann und will.

In den vergangenen sechs Jahren hat der Club in vier Endspielen gestanden und zwei bedeutende Titel gewonnen. Mein persönliches Ziel war, dass ich in Deutschland auf hohem Niveau spielen kann - und das geht hier", sagte Trapp dem "Kicker" (Montag).

Der 33-Jährige hat im Frühjahr seinen Vertrag bei den Hessen bis 2026 verlängert. "Ich habe meine Auslandserfahrung gemacht. Von daher ist es nicht so, dass ich das Gefühl hatte, das unbedingt noch mal machen zu müssen", sagte Trapp.

Dieser hatte im vergangenen Sommer ein Angebot von Manchester United erhalten. "Wenn solch ein großer Verein anklopft, kommt man schon ins Grübeln.

Für mich geht es aber darum, mich immer wieder einer Challenge zu stellen und nicht in der Komfortzone zu bleiben."