Große Emotionen in der Bundesliga: Diese Abschiede tun weh!

Freiburg/Gladbach - Am vorletzten Spieltag gab es große Emotionen in der Bundesliga . Drei Abschiede tun dabei besonders weh. Während in Mönchengladbach reichlich Tränen flossen, rang der Mann des Tages in Freiburg nach Fassung.

Die Freiburger zeigten vor dem Anpfiff gegen Heidenheim eine beeindruckende Choreografie anlässlich des 120. Vereinsjubiläums. Christian Streich war oben auf der Anzeigetafel zu sehen. © Philipp von Ditfurth/dpa

Nicht minder emotional ging es im Breisgau beim SC Freiburg zu. Dort spielt Trainer Christian Streich (58) sein letztes Heimspiel für den Verein, bei dem er im Sommer nach 29 Jahren im Klub aufhört.

Als der Coach auf dem Weg zum obligatorischen Interview bei Sky war, schallten die Sprechchöre mit seinem Namen durchs Rund. Der Badener rang sichtlich um Fassung, hatte sich aber gut zum Griff.

Das erklärte er am Mikrofon so: "Ich habe mir so ein Kästchen gebaut, in mir drin, und da kommt alles rein. Sonst schaffst du es nicht, das geht ja schon viele Wochen. Sonst geht es hoch und runter, dann bist du emotional erledigt, das ist zu viel. Dass ich das geschafft habe, finde ich ziemlich gut, muss ich sagen. Das habe ich gar nicht so schlecht gemacht. Wenn am Ende alles positiv ausgeht, dann gehen wir heim und heulen", meinte der Coach.

Sein Traum ist es, sich mit dem SC wieder für internationale Aufgaben zu qualifizieren.