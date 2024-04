Verband will sie nicht zählen lassen: Ösi-Legende klagt auf drei Tore!

Wien (Österreich) - 44 sind ihm nicht genug! So viele Tore schoss Toni Polster (60) in 95 Länderspielen für Österreich. Wenn es nach der Stürmer-Legende des 1. FC Köln und von Borussia Mönchengladbach geht, waren es aber noch drei weitere in ebenso vielen Partien mehr.