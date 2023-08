31.08.2023 15:52 Power-Programm für die Lilien geht weiter: Enorme Sorgen und viel Respekt

Die ersten Schritte als Bundesliga-Aufsteiger werden für Darmstadt nicht leichter. Am Samstag muss man in Leverkusen an den Start - mit enormen Personalsorgen.

Darmstadt - Aufsteiger SV Darmstadt 98 trifft bei Bayer 04 Leverkusen auf die nächste große Herausforderung der Bundesliga. Am Samstag erwarten formstarke Leverkusener unter Coach Xabi Alonso (41) die Lilien aus Darmstadt. © Marius Becker/dpa "Uns erwartet ein Gegner, bei dem eine massive Entwicklung zu sehen ist", sagte Darmstadts Cheftrainer Torsten Lieberknecht (50) vor dem Auswärtsspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky). "In Leverkusen wollen wir ein gutes Spiel abliefern", erklärte der 50-Jährige. "Wir wollen die Dinge zeigen, die wir gegen Union und Frankfurt gut gemacht haben." Dabei muss der Lilien-Trainer einige Ausfälle im Kader verkraften: Stürmer Mathias Honsak (26) plagt eine Muskelverhärtung und Abwehrspieler Christoph Zimmermann (30) Rückenprobleme, beide fallen voraussichtlich aus. Stürmer Fraser Hornby (23) und Torwart Alexander Brunst (28) sind aus gesundheitlichen Gründen definitiv nicht dabei. Bundesliga BVB schwächelt: Bochum dem Sieg im Revierderby näher Nach der 1:4-Niederlage gegen den 1. FC Union Berlin am vergangenen Wochenende steht Darmstadt punktlos im Tabellenkeller. Leverkusen legte dagegen mit zwei Siegen einen starken Start hin. Lilien-Coach Lieberknecht huldigt Bayer-Trainer Xabi Alonso: "Entwicklung von ihm fasziniert mich" Torsten Lieberknecht sieht beim eigenen Team klare Schritte nach vorn Für Torsten Lieberknechts (50) Darmstädter hätte der Auftakt der Bundesliga-Saison kaum schwerer ausfallen können. © Arne Dedert/dpa Mit seinem Respekt für den Klub aus Nordrhein-Westfalen und Cheftrainer Xabi Alonso (41) hält Lieberknecht nicht hinter dem Berg: "Bayer hat einen Trainer, der nicht nur ein überragender Fußballer war. Er ist auch ein absoluter Top-Griff von Leverkusen. Die Entwicklung von ihm und seinem Team fasziniert mich." Mehr noch: "Sie haben eine Stärke im Team, die dazu beitragen wird, dass sie um den Titel spielen werden." Die letzte Bundesliga-Begegnung vor rund sechs Jahren verließ Leverkusen mit 2:0 als Sieger. Bundesliga 60 Jahre Bundesliga! Diese Neuerungen bringt das Jubiläum mit Dennoch zeigte sich Lieberknecht zuversichtlich: "Ich sehe bei uns eine Entwicklung. Nach dem Pokal-Aus waren wir in Frankfurt in der Lage, Punkte zu holen. Auch gegen Union haben wir trotz des 1:4 einen kleinen Schritt nach vorn gemacht." Statt strenger Worte ließ er Nachsicht walten. "Ich gestatte meinem Team, dass es noch in der Findungsphase ist", betonte der Trainer. Tabelle 1. Bundesliga POS VEREIN Sp. +/- Pkt. 1 1. FC Union Berlin 2 8:2 6 2 FC Bayern München 2 7:1 6 3 Bayer 04 Leverkusen 2 6:2 6 4 VfL Wolfsburg 2 4:1 6 5 SC Freiburg 2 3:1 6 6 Borussia Dortmund 2 2:1 4 6 Eintracht Frankfurt 2 2:1 4 8 RB Leipzig 2 7:4 3 9 VfB Stuttgart 2 6:5 3 10 TSG 1899 Hoffenheim 2 4:4 3 11 FC Augsburg 2 5:7 1 12 Borussia Mönchengladbach 2 4:7 1 13 1. FSV Mainz 05 2 2:5 1 14 VfL Bochum 1848 2 1:6 1 15 1. FC Köln 2 1:3 0 16 1. FC Heidenheim 1846 2 2:5 0 17 SV Darmstadt 98 2 1:5 0 18 SV Werder Bremen 2 0:5 0 Die Tabelle der Bundesliga hat folgende Bedeutung: Wer am Ende der Saison auf Platz 1 steht, ist Deutscher Meister. Wer auf den Rängen 17 und 18 steht, steigt in die 2. Bundesliga ab. Der drittletzte Platz (Position 16) darf in der sogenannten Relegation um den Klassenerhalt spielen. Der Gegner ist der Drittplatzierte der 2. Bundesliga.

