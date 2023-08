Gosens-Wahnsinn: Neuzugang ballert Union in Unterzahl gegen Lilien zum Sieg!

Darmstadt - Eckbälle und Robin Gosens: Am 2. Spieltag der 1. Bundesliga gelang Union Berlin in Unterzahl ein im Endeffekt klares 4:1 (3:1) bei Aufsteiger Darmstadt 98 .

Wo ist Robins Gosens? Seine Mannschaftskollegen begraben den Nationalspieler nach seinem ersten Bundesliga-Treffer unter sich. © Thomas Frey/dpa

Es gibt so Geschichten im Fußball ... Da steht Nationalspieler Robin Gosens zum allerersten Mal in seinem Leben in der Startelf eines Bundesligaspiels - seinem insgesamt zweiten - und triff gleich doppelt!

Zunächst hatte der 29-Jährige, der überhaupt eine Top-Leistung zeigte, für die ganz frühe Führung seines Teams gesorgt. Die Lilien bekamen nach einem abgefangenen Berliner Angriff die Kugel nicht wirklich geklärt, also schnappte sich Gosens das Spielgerät und verwandelte aus 18 Metern flach und platziert zum 0:1aus Darmstädter Sicht (4.).

Nun waren die Köpenicker am Drücker, schwächten sich in der Person von Brendan Aaronson aber selbst, der wegen rüden Einsteigens gegen Fabian Nürnberger mit Gelb-Rot vom Platz flog (21.). Die erste Gelbe hatte er sich wegen Ballwegschlagens eingefangen (4.) - ziemlich doof.

Die Überzahl nutzten die Lilien sofort: Nach toller Vorlage per Hacke von Rückkehrer Luca Pfeiffer war Marvin Mehlem frei durch und netzte eiskalt zum 1:1 ein (24.). Doch die Freude wehrte nur kurz, denn Union schlug zurück - natürlich mit zwei Standards.

Zunächst schnürte Gosens nach Juranovic-Freistoß von rechts mit einem Kopfball aus zehn Metern den Doppelpack (34.), dann verwandelte Kevin Behrens nach einer Ecke aus kurzer Distanz ebenfalls per Kopf, nachdem ein Querschläger von Matej Maglica genau dort gelandet war (39.).