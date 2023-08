RB Leipzig, FC Bayern oder BVB: Wer wird Deutscher Meister? Wir haben die Antwort

Frankfurt am Main - Am heutigen Freitagabend (20.30 Uhr) geht die Bundesliga mit der Partie zwischen dem SV Werder Bremen und dem amtierenden Meister FC Bayern los. Letztlich interessiert aber die meisten doch nur die Frage, ob es endlich einen anderen Meister als den aus München geben wird. Die Antwort haben wir bereits für Euch parat.

Dass sie dem Rekordmeister gefährlich werden können, bewiesen die Akteure von RB Leipzig bereits beim Deutschen Supercup. Reicht es auch für den ganz großen Wurf? © Sven Hoppe/dpa

Zum zwölften Mal in Folge kann der deutsche Rekordmeister von der Isar in dieser Saison zum Titelträger werden. Verhindern will das - einmal mehr - Borussia Dortmund. Aber auch RB Leipzig meldete bereits eindrucksvoll Ansprüche auf die Meisterschale an, als man den FCB deutlich mit 3:0 im Deutschen Supercup schlug.

Die Wettexperten "Wettbasis" haben mithilfe ihres Algorithmus "BETSiE" bereits vor dem ersten Anpfiff der Spielzeit 23/24 kalkuliert, wer sich zum Deutschen Meister krönen darf, wer in die Champions League einzieht und welche Klubs sich am Ende der Saison aus dem Oberhaus verabschieden müssen.

Mit dem Tool wurde die kommende Bundesliga-Runde eigenen Angaben nach rund 20.000 Mal durchsimuliert. Dabei wurden allen voran die Ergebnisse, Tore und Gegentore, die abgegebenen und erhaltenen Schüsse sowie die sogenannten Expected Goals (xG) der vergangenen Saisons berücksichtigt, um die wahrscheinlichen Resultate herzuleiten.

Aber wie gestaltet sich das Ganze denn nun en détail? Wir verraten es Euch!