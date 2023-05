Rote-Karten-Festival und Fan-Invasion: Eintracht enttäuscht 15.000 eigene Fans in Hoffenheim

Schon früh im Spiel besorgte Christoph Baumgartner (l.) das 1:0 für die Hausherren. © dpa/Uwe Anspach

Schon früh im Spiel musste der frischgebackene Pokalfinalist den ersten Nackenschlag hinnehmen. Nach Flanke von Dennis Geiger hatte es Christoph Baumgartner im Luftkampf zu leicht und nickte zum 1:0 ein (8.) - da stimmte in der Frankfurter Defensive mal so gar nichts.

Und auch in der Offensivabteilung ließen Kreativität und Durchschlagskraft vollends auf sich warten, die Führung der Hausherren war zur Mitte der ersten Hälfte damit mehr als verdient. Zumindest auf das eigene Glück konnte sich die SGE zehn Minuten vor der Pause aber erstmal verlassen.

Einen Abschluss von Andrej Kramaric lenkte Kevin Trapp gerade noch an die Unterkante der Latte, in der Folge stocherten seine Vordermänner das Spielgerät mit Mühe und Not aus dem gefährlichen Bereich (35.). Den zweiten Gegentreffer kassierten die Hessen vor der Pause aber doch noch. Im Strafraum wurde Baumgartner von Daichi Kamada gefällt, Kramaric schob den daraus resultierenden Elfmeter lässig ein (41.).

Schluss war hiernach aber noch immer nicht: Zunächst kassierte Eintracht-Coach Oliver Glasner wegen eines zweiten, auf das Feld geworfenen Balles einen Platzverweis (45.+1), ehe Ihlas Bebou auf 3:0 erhöhte (45.+3) - erst danach schickte Schiedsrichter Harm Osmers die Akteure in die Kabinen.