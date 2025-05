Schock-Szene bei Bundesliga-Spiel: Große Sorge um Heidenheim-Torwart

Heidenheim - Große Sorge um Kevin Müller (34)! Der Keeper des 1. FC Heidenheim ist während des Bundesliga-Abstiegsgipfels gegen den VfL Bochum an Freitagabend mit einer heftigen Kopfverletzung vom Platz getragen worden.

Kevin Müller blieb nach einem Zusammenprall regungslos liegen und musste behandelt werden. © Harry Langer/dpa

Der 34-Jährige prallte in der 51. Minute in der Luft mit dem Bochumer Ibrahima Sissoko (27) zusammen, knallte mit voller Wucht mit seinem Hinterkopf auf dem Boden auf und blieb regungslos liegen. Die sportliche Brisanz rückte augenblicklich in den Hintergrund.

Sofort eilten ihm Mitspieler zu Hilfe, griffen unter anderem in seinen Mund, um ein Verschlucken der Zunge zu verhindern. Ab diesem Zeitpunkt hielt die Kamera bei der DAZN-Übertragung nicht mehr per Nahaufnahme drauf, zeigte die Heidenheimer Voith Arena vom Stadiondach aus.

Die Sanitäter behandelten den am Kopf blutenden Torwart zehn Minuten lang auf dem Rasen und bauten auch einen Sichtschutz auf, ehe er unter "Kevin Müller"-Sprechgesängen und Beifall auf einer Trage vom Feld gebracht wurde.

Im Stadion herrschte dabei lange Totenstille, einige Zuschauer hatten sogar Tränen in den Augen. Auch seine Frau Steffi war vor Ort und sprang sofort besorgt auf.

Via X (ehemals Twitter) wünschte der FCH seinem Schlussmann gute Besserung: "Deine FCH Familie ist bei Dir, Mü!"

Für Müller kam Ersatzmann Frank Feller (21) - unter dramatischen Umständen - zu seinem ersten Bundesliga-Einsatz. Er hielt seinen Kasten bis zum Ablauf der 14-minütigen Nachspielzeit sauber. Die Teams trennten sich in einer am Ende rasanten Partie 0:0.