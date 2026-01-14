Sieglos-Serie wächst! Lukas Kwasniok nach Bayern-Pleite kurz vor FC-Aus

Der 1. FC Köln kann unter Lukas Kwasniok offensichtlich nicht mehr gewinnen. Gegen den FC Bayern setzt es ein 1:3.

Von Maurice Hossinger

Köln - Die Luft für Lukas Kwasniok wird immer dünner! Trotz hartem Kampf und zwischenzeitlicher Führung verliert der 1. FC Köln gegen einen brutal effizienten FC Bayern mit 1:3 (1:1). Folgt bald der Kwasni-K.O.?

Für Ragnar Ache (r.) und den 1. FC Köln war trotz großer Leidenschaft nichts zu holen.
Für Ragnar Ache (r.) und den 1. FC Köln war trotz großer Leidenschaft nichts zu holen.  © Federico Gambarini/dpa

Schon vor dem Duell hätten die Vorzeichen nicht deutlicher sein können: Während die Geißböcke um jedes Pünktchen kämpfen müssen, ballern sich die Bayern von einem Rekord zum nächsten.

Viel gibt es auch an diesem Mittwochabend nicht zu holen aus Sicht des Aufsteigers. Dabei haut Linton Maina nach einem blitzsauberen Konter die Murmel - auch dank freundlicher Mithilfe von Manuel Neuer - zunächst trocken in den Giebel (41.)

Auch Wunderkind Said El Mala kann trotz Startelfeinsatz nichts ausrichten. Seine beste Chance des Spiels pariert Neuer kurz nach Anpfiff (2.), in der Folge stellen die Bayern den 19-Jährigen komplett kalt.

Den Aggregatzustand nimmt kurz vor der Pause auch Serge Gnabry an, der den Ball aus spitzestem Winkel vorbei an Marvin Schwäbe zum zwischenzeitlichen Ausgleich versenkt (45.+5).

Kurz nach Anpfiff sorgte Pyrotechnik der FC-Fans für eine Unterbrechung von knapp zehn Minuten.
Kurz nach Anpfiff sorgte Pyrotechnik der FC-Fans für eine Unterbrechung von knapp zehn Minuten.  © Federico Gambarini/dpa

Lukas Kwasniok bekommt FC-Endspiel

Rat- und phasenweise ideenlos: Lukas Kwasniok steht gegen Mainz 05 am Wochenende mit dem Rücken zur Wand, ist zum Siegen verdammt.
Rat- und phasenweise ideenlos: Lukas Kwasniok steht gegen Mainz 05 am Wochenende mit dem Rücken zur Wand, ist zum Siegen verdammt.  © Federico Gambarini/dpa

Angetrieben von der Angst um sein FC-Aus schickt Lukas Kwasniok seine Jungs im zweiten Abschnitt deutlich mutiger auf den Rasen.

Aber wie schon zuvor reißen sich die Geißböcke an den eiskalten Münchnern die Hörner ab. Das Ergebnis: Die beiden Tore durch Min-Jae Kim (71.) und DFB.-Juwel Lennart Karl (84.) zum 3:1-Endstand.

Die Serie an sieglosen Duellen wächst im Rheinland damit auf acht (!) - die kritischen Stimmen - extern und intern - gegenüber Lukas Kwasniok zwangsläufig auch.

Dem Hauptübungsleiter bleibt Medienspekulationen zufolge nur noch das Heimspiel gegen Mainz 05 (Samstag, 15.30 Uhr), um seinen Job zu retten.

Titelfoto: Bildmontage: Federico Gambarini/dpa

