Sieglos-Serie wächst! Lukas Kwasniok nach Bayern-Pleite kurz vor FC-Aus

Köln - Die Luft für Lukas Kwasniok wird immer dünner! Trotz hartem Kampf und zwischenzeitlicher Führung verliert der 1. FC Köln gegen einen brutal effizienten FC Bayern mit 1:3 (1:1). Folgt bald der Kwasni-K.O.?

Für Ragnar Ache (r.) und den 1. FC Köln war trotz großer Leidenschaft nichts zu holen. © Federico Gambarini/dpa

Schon vor dem Duell hätten die Vorzeichen nicht deutlicher sein können: Während die Geißböcke um jedes Pünktchen kämpfen müssen, ballern sich die Bayern von einem Rekord zum nächsten.

Viel gibt es auch an diesem Mittwochabend nicht zu holen aus Sicht des Aufsteigers. Dabei haut Linton Maina nach einem blitzsauberen Konter die Murmel - auch dank freundlicher Mithilfe von Manuel Neuer - zunächst trocken in den Giebel (41.)

Auch Wunderkind Said El Mala kann trotz Startelfeinsatz nichts ausrichten. Seine beste Chance des Spiels pariert Neuer kurz nach Anpfiff (2.), in der Folge stellen die Bayern den 19-Jährigen komplett kalt.

Den Aggregatzustand nimmt kurz vor der Pause auch Serge Gnabry an, der den Ball aus spitzestem Winkel vorbei an Marvin Schwäbe zum zwischenzeitlichen Ausgleich versenkt (45.+5).