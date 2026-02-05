Weltmeister Sami Khedira über die Bundesliga: "Nicht immer als Opfer darstellen"

Hamburg - Ist die Bundesliga im europäischen Vergleich noch wettbewerbsfähig? Ist die 50+1-Regel wirklich ein Problem? Das sind die großen Fragen, die sich Experten aus dem deutschen Profifußball aktuell stellen. Weltmeister Sami Khedira (38) äußerte einen ganz anderen Punkt dieser Debatte.

Weltmeister Sami Khedira (38) wünscht sich mehr gute Trainer im Nachwuchsbereich des Fußballs. © Marcus Brandt/dpa

"Ich glaube, wir haben ein wunderbares Produkt mit der Bundesliga. Und dann müssen wir uns auch nicht immer als Opfer darstellen und sagen: Die 50+1-Regel schadet uns", fand der ehemalige Nationalspieler deutliche Worte zu Beginn der Gesprächsrunde am Mittwochnachmittag.

Gerade was die Fan-Base betrifft, habe man mit dem deutschen Oberhaus seines Erachtens etwas Einzigartiges auf der Welt.

Sich dauernd darauf auszuruhen, dass die finanzielle Situation bei deutschen Vereinen das Problem sei, davon müssen man wegkommen, betonte der TV-Experte bei der diesjährigen SPOBIS Conference.

"Wir müssen schauen, dass wir diesen 'Nachteil' zu unserem Vorteil machen", so Khedira. "Es passt für mich nämlich nicht zusammen, wenn die Premier League so viel Geld hat, dass im Übergangsbereich genau so viele Spieler mit erfolgreichem Übergang in den Profi-Bereich ausgebildet werden, wie hier in Deutschland."

Und das sollte das Stichwort, für das für ihn eigentliche Problem sein: die Trainerausbildung im Jugendbereich.