RTL-Knaller nach Winterpause: FC Bayern und BVB live im Free-TV

Zum Start ins Bundesliga-Jahr 2026 dürfen sich Fußballfans auf Free-TV-Spiele freuen.

Von Ivan Simovic

Dortmund - Nachträgliches Weihnachtsgeschenk: Zum Start ins Bundesliga-Jahr 2026 dürfen sich Fußballfans auf Free-TV-Spiele freuen.

RTL nimmt zwei Erstliga-Begegnungen mit ins TV-Programm. (Symbolfoto)
RTL nimmt zwei Erstliga-Begegnungen mit ins TV-Programm. (Symbolfoto)  © Soeren Stache/dpa

Dank der Kooperation zwischen Sky und RTL können Fans gleich zwei Erstliga-Partien live und gratis mitverfolgen, gab der kostenpflichtige Streaming-Anbieter am Donnerstag bekannt.

So überträgt RTL das Flutlicht-Duell des FC Bayern München beim 1. FC Köln am kommenden Mittwochabend, gefolgt vom Heimspiel der Borussia aus Dortmund gegen den 1. FSV Mainz 05 am 13. Februar (beide 20.30 Uhr).

Doch damit nicht genug, denn auch die 2. Bundesliga kommt nicht zu kurz: RTL zeigt nämlich außerdem das Zweitliga-Topspiel von Hertha BSC im heimischen Berliner Olympiastadion gegen den Spitzenreiter FC Schalke 04 (17. Januar, 20.30 Uhr).

Am darauffolgenden Tag gibt es dann die Sonntagskonferenz mit allen restlichen Begegnungen des Spieltags.

Titelfoto: Soeren Stache/dpa

Mehr zum Thema Bundesliga: