RTL-Knaller nach Winterpause: FC Bayern und BVB live im Free-TV

Dortmund - Nachträgliches Weihnachtsgeschenk: Zum Start ins Bundesliga -Jahr 2026 dürfen sich Fußballfans auf Free-TV-Spiele freuen.

Dank der Kooperation zwischen Sky und RTL können Fans gleich zwei Erstliga-Partien live und gratis mitverfolgen, gab der kostenpflichtige Streaming-Anbieter am Donnerstag bekannt.

Doch damit nicht genug, denn auch die 2. Bundesliga kommt nicht zu kurz: RTL zeigt nämlich außerdem das Zweitliga-Topspiel von Hertha BSC im heimischen Berliner Olympiastadion gegen den Spitzenreiter FC Schalke 04 (17. Januar, 20.30 Uhr).

Am darauffolgenden Tag gibt es dann die Sonntagskonferenz mit allen restlichen Begegnungen des Spieltags.