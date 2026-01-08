RTL-Knaller nach Winterpause: FC Bayern und BVB live im Free-TV
Von Ivan Simovic
Dortmund - Nachträgliches Weihnachtsgeschenk: Zum Start ins Bundesliga-Jahr 2026 dürfen sich Fußballfans auf Free-TV-Spiele freuen.
Dank der Kooperation zwischen Sky und RTL können Fans gleich zwei Erstliga-Partien live und gratis mitverfolgen, gab der kostenpflichtige Streaming-Anbieter am Donnerstag bekannt.
So überträgt RTL das Flutlicht-Duell des FC Bayern München beim 1. FC Köln am kommenden Mittwochabend, gefolgt vom Heimspiel der Borussia aus Dortmund gegen den 1. FSV Mainz 05 am 13. Februar (beide 20.30 Uhr).
Doch damit nicht genug, denn auch die 2. Bundesliga kommt nicht zu kurz: RTL zeigt nämlich außerdem das Zweitliga-Topspiel von Hertha BSC im heimischen Berliner Olympiastadion gegen den Spitzenreiter FC Schalke 04 (17. Januar, 20.30 Uhr).
Am darauffolgenden Tag gibt es dann die Sonntagskonferenz mit allen restlichen Begegnungen des Spieltags.
Tabelle 1. Bundesliga
|POS
|VEREIN
|Sp.
|+/-
|Pkt.
|1
|FC Bayern München
|15
|55:11
|41
|2
|Borussia Dortmund
|15
|26:12
|32
|3
|Bayer 04 Leverkusen
|15
|33:20
|29
|4
|RB Leipzig
|15
|30:19
|29
|5
|TSG 1899 Hoffenheim
|15
|29:20
|27
|6
|VfB Stuttgart
|15
|25:22
|26
|7
|Eintracht Frankfurt
|15
|30:30
|25
|8
|1. FC Union Berlin
|15
|20:23
|21
|9
|SC Freiburg
|15
|25:26
|20
|10
|SV Werder Bremen
|15
|18:28
|17
|11
|1. FC Köln
|15
|22:24
|16
|12
|Borussia Mönchengladbach
|15
|18:24
|16
|13
|Hamburger SV
|15
|16:25
|16
|14
|VfL Wolfsburg
|15
|23:28
|15
|15
|FC Augsburg
|15
|17:28
|14
|16
|FC St. Pauli
|15
|13:26
|12
|17
|1. FC Heidenheim
|15
|13:34
|11
|18
|1. FSV Mainz 05
|15
|13:26
|8
Tabelle 2. Bundesliga
|POS
|VEREIN
|Sp.
|+/-
|Pkt.
|1
|FC Schalke 04
|17
|22:10
|37
|2
|SV 07 Elversberg
|17
|31:15
|34
|3
|SV Darmstadt 98
|17
|29:17
|33
|4
|SC Paderborn 07
|17
|28:18
|33
|5
|Hannover 96
|17
|30:22
|29
|6
|Hertha BSC
|17
|21:16
|28
|7
|1. FC Kaiserslautern
|17
|29:21
|27
|8
|1. FC Nürnberg
|17
|19:23
|22
|9
|Karlsruher SC
|17
|25:33
|22
|10
|VfL Bochum 1848
|17
|23:22
|21
|11
|Holstein Kiel
|17
|20:22
|20
|12
|SC Preußen Münster
|17
|22:26
|20
|13
|Eintracht Braunschweig
|17
|20:29
|20
|14
|Arminia Bielefeld
|17
|27:24
|19
|15
|1. FC Magdeburg
|17
|21:29
|17
|16
|Fortuna Düsseldorf
|17
|15:27
|17
|17
|SpVgg Greuther Fürth
|17
|26:44
|15
|18
|SG Dynamo Dresden
|17
|24:34
|13
Titelfoto: Soeren Stache/dpa
