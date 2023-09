Wie jetzt? Bundesliga-Trainer geht mitten in der Saison in den Urlaub!

Wolfsburg - Mitten in der Saison als Profitrainer Urlaub machen? In Deutschland ein Ding der Unmöglichkeit. Ein Bundesliga -Coach macht es jetzt vor.

Angesichts von zwölf Akteuren, die auf Länderspielreisen weilen und so ohnehin keinen geregelten Trainingsbetrieb möglich machen, nachvollziehbar, wenn auch ungewöhnlich.

Wie jetzt? Mitten in der Saison? Kovac sagt mit Blick auf die Länderspielpause: "Das ist perfekt für einen Trainer. Dann können wir auch Pause machen."

Und gerade Workaholics brauchen Pause. Wolfsburg -Coach Niko Kovac (51) nimmt sich das dieser Tage zu Herzen und nutzt die Länderspielpause zum Entspannen. Kurz gesagt: Kovac ist in den Urlaub gefahren.

Von wegen Traumjob! Was Zeitaufwand und psychische Belastung angehen, ist der Job als Bundesliga-Trainer alles andere ein Zuckerschlecken. Als Spieler wie Trainer steht man ständig unter öffentlicher Beobachtung, auch der Terminkalender ist in den vergangenen Jahren mächtig gewachsen.

Wolfsburg-Trainer Niko Kovac (51) strahlt. Logisch, denn die nächsten Tage ist er im Urlaub. © Andreas Gora/dpa

Wie sei Kovac auf die ungewöhnliche Maßnahme gekommen? "In England ist es Normalität. Das muss in Deutschland auch eingeführt werden", hofft der Fußballlehrer darauf, Nachahmer zu finden.

In der Tat spricht wenig dagegen, sofern es der Arbeitgeber, also Aufsichtsrat und Geschäftsführer, genehmigen. Rein aus sportlicher Sicht ist diese Woche ohne Wolfsburger Pflichtspiel wohl kaum kriegsentscheidend für den Saisonerfolg.

Dennoch ist es in Deutschland alles andere als verbreitet, dass sich der Cheftrainer wenigstens in solchen Phasen mal herausnehmen darf.

"Da lachen wir in Deutschland, weil wir es nicht kennen", fügt der frühere Bayern-Coach an. In der Zwischenzeit übernehmen Kovac' Co-Trainer die übrigen VfL-Akteure bis einschließlich Freitag.

Der Einzige, der diese Idee in die Tat umsetzte, ist Kovac indes nicht. Wer sich an die Länderspielpause im März dieses Jahres erinnert, weiß, dass man selbst aus dem Urlaub heraus gefeuert werden kann. Julian Nagelsmann (36) lässt grüßen.