Deutscher WM-Torhüter tot: Er ging mehrfach in die Geschichte der Bundesliga ein

Köln - Manfred Manglitz zählt zu den wichtigen Persönlichkeiten der frühen Bundesliga -Historie. Jetzt ist der ehemalige Fußball-Nationaltorhüter tot.

Der ehemalige deutsche Nationaltorhüter Manfred Manglitz ist tot. Er wurde 86 Jahre alt. © IMAGO / Horstmüller

Wie sein langjähriger Verein MSV Duisburg offiziell bekannt gab, starb Manglitz, der von 1968 bis 1971 beim 1. FC Köln zwischen den Pfosten stand, am vergangenen Montag nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von 86 Jahren.

Im Juni 1967 verewigte sich der Vollblut-Keeper für immer in den Annalen des deutschen Fußballs. Er war der erste Schlussmann, der in der Bundesliga ein Tor erzielte. Manglitz traf damals per Elfmeter zum 1:3-Endstand seines MSV gegen Borussia Mönchengladbach.

"Zehn Minuten vor dem Ende bekamen wir einen Elfmeter, und das ganze Volk schrie 'Cassius', weil es an diesem Tag eh nicht viel zu lachen hatte. Also bin ich Verrückter hin und habe den Elfer versenkt", erinnerte er sich später im "11Freunde"-Interview.

Wegen seines forschen Mundwerks hatte er in Anlehnung an die wortgewaltige Box-Ikone Muhammad Ali (Geburtsname: Cassius Clay) den Spitznamen "Cassius" erhalten. Von 1965 bis 1970 gehörte Manglitz zudem zum Kreis der deutschen Nationalmannschaft.