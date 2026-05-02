Vorteil RB Leipzig? Zweitteuerster Bayer-Kicker droht auszufallen
Leverkusen/Leipzig - Der Kampf um die Champions League geht in die heiße Phase. Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) treffen mit Bayer Leverkusen und RB Leipzig zwei direkte Konkurrenten aufeinander. Die Hausherren müssen dabei möglicherweise auf einen teuren Mann verzichten.
Denn neben Martin Terrier (29, Oberschenkel-Muskelverletzung) und Lucas Vazquez (34, Wadenprobleme) könnte auch Christian Kofane (19) passen müssen.
Der bereits gegen Köln ausgefallene Stürmer laboriert noch immer an einer Oberschenkelverletzung. Ob der Kameruner gegen die Roten Bullen auflaufen kann, wenn auch nur als Joker, wird sich kurzfristig klären.
In seinen 27 Ligaeinsätzen gelangen dem 19-Jährigen fünf Tore und vier Vorlagen. Auch in der Champions League (11 Spiele, 1 Tor, 2 Vorlagen) und dem DFB-Pokal (4 Spiele, 1 Tor, 2 Vorlagen) war das Sturmtalent erfolgreich.
Der umworbene Angreifer wechselte im vergangenen Sommer für rund fünf Millionen Euro vom spanischen Zweitligisten Albacete nach Leverkusen, konnte seinen Marktwert seitdem auf 40 Millionen verachtfachen! Hinter Jarell Quansah (23, 45 Millionen) ist er zweitteuerster Kaderakteur.
Mit oder ohne ihn möchte die Werkself die Serie aus zuletzt nur einer Pleite aus den vergangenen neun Bundesliga-Partien fortschreiten und die jeweils zwei Punkte vor ihr stehenden Teams aus Stuttgart und Hoffenheim überholen, um noch Vierter zu werden.
Immerhin die Europa League hat Bayer schon sicher.
Bayer Leverkusen drehte in der Hinrunde das Spiel bei RB Leipzig und siegte
Und RB? Die könnten mit 2100 Fans im Rücken und einem Sieg in Leverkusen die Königsklasse fixen, wenn am Nachmittag Hoffenheim und Stuttgart im direkten Duell Unentschieden zocken.
Gut für die Zuschauer: Die insgesamt ziemlich ausgeglichen Matches zwischen Bayer und RB waren oft torreich. In der Hinrunde siegte Leverkusen 3:1 in der Red Bull Arena. Die Sachsen gewannen zudem nur eines der letzten sechs Aufeinandertreffen.
Im drittletzten Saisonspiel geht es für die beiden national wie international nicht (mehr) vertretenen Kontrahenten um wichtige Punkte, die einige Millionen Euro wert sein könnten.
Titelfoto: BEAUTIFUL SPORTS/Jan Kaefer