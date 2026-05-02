Vorteil RB Leipzig? Zweitteuerster Bayer-Kicker droht auszufallen

Leverkusen/Leipzig - Der Kampf um die Champions League geht in die heiße Phase. Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) treffen mit Bayer Leverkusen und RB Leipzig zwei direkte Konkurrenten aufeinander. Die Hausherren müssen dabei möglicherweise auf einen teuren Mann verzichten.

Christian Kofane (19, blaues Trikot) ist zweiteuerster Leverkusen-Spieler - und könnte gegen RB Leipzig ausfallen. © BEAUTIFUL SPORTS/Jan Kaefer

Denn neben Martin Terrier (29, Oberschenkel-Muskelverletzung) und Lucas Vazquez (34, Wadenprobleme) könnte auch Christian Kofane (19) passen müssen.

Der bereits gegen Köln ausgefallene Stürmer laboriert noch immer an einer Oberschenkelverletzung. Ob der Kameruner gegen die Roten Bullen auflaufen kann, wenn auch nur als Joker, wird sich kurzfristig klären.

In seinen 27 Ligaeinsätzen gelangen dem 19-Jährigen fünf Tore und vier Vorlagen. Auch in der Champions League (11 Spiele, 1 Tor, 2 Vorlagen) und dem DFB-Pokal (4 Spiele, 1 Tor, 2 Vorlagen) war das Sturmtalent erfolgreich.

Der umworbene Angreifer wechselte im vergangenen Sommer für rund fünf Millionen Euro vom spanischen Zweitligisten Albacete nach Leverkusen, konnte seinen Marktwert seitdem auf 40 Millionen verachtfachen! Hinter Jarell Quansah (23, 45 Millionen) ist er zweitteuerster Kaderakteur.

Mit oder ohne ihn möchte die Werkself die Serie aus zuletzt nur einer Pleite aus den vergangenen neun Bundesliga-Partien fortschreiten und die jeweils zwei Punkte vor ihr stehenden Teams aus Stuttgart und Hoffenheim überholen, um noch Vierter zu werden.

Immerhin die Europa League hat Bayer schon sicher.