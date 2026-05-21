21.05.2026 18:45 Relegation live: Ausgerechnet in Wolfsburg ist Paderborn einst aufgestiegen

Am Donnerstag startet die Relegation. Der VfL Wolfsburg und der SC Paderborn treffen im Duell um die Bundesliga in der Volkswagen Arena aufeinander.

Von Martin Gaitzsch

Wolfsburg - Wer schnappt sich den letzten verbliebenen Platz in der Fußball-Bundesliga? In zwei Spielen fällt die Entscheidung zwischen dem VfL Wolfsburg und dem SC Paderborn. Das Hinspiel in der Volkswagen Arena wird am Donnerstagabend (Anstoß 20.30 Uhr) angepfiffen.

Trotz einer wenig überzeugenden Erstliga-Saison gehen die "Wölfe" als haushoher Favorit ins Rennen. Doch Obacht vorm Außenseiter aus Ostwestfalen: Paderborn schnappte am 34. Spieltag der 2. Liga bereits Hannover 96 den 3. Platz weg und will nun den nächsten Verein aus Niedersachsen ins Straucheln bringen. TAG24 berichtet im Liveticker und hält Euch über die Begegnung auf dem Laufenden.

18.45 Uhr: So liefen die direkten Duelle beider Teams

Streng genommen trafen der VfL Wolfsburg und der SC Paderborn erst fünfmal aufeinander, zumindest was die Erste Vertretung beider Klubs betrifft. Einmal kreuzten beide Teams im DFB-Pokal die Klingen. Dort gewann der VfL Wolfsburg in Paderborn mit 2:0. In der Bundesliga spielten beide Mannschaften jeweils viermal gegeneinander. In Wolfsburg spielten die Teams sowohl in der Saison 14/15 als auch in der Spielzeit 19/20 1:1-Unentschieden gegeneinander. In Paderborn hatte Wolfsburg zweimal das bessere Ende, gewann mit 3:1 (14/15) und 4:2 (19/20).

18.30 Uhr: Paderborn stieg einst in Wolfsburg auf

Gutes Omen für den Underdog? Ausgerechnet in Wolfsburg schaffte der SC Paderborn einst den Sprung in die 2. Bundesliga. Am 4. Juni 2005 siegte der SCP in der Regionalliga Nordost mit 4:0 bei der zweiten Mannschaft des VfL durch Tore von Guido Spork, René Müller, Allessandro da Silva und Stephan Maaß.

René Müller (rechts) unterlag zwar dem VfL Wolfsburg und Facundo Quiroga im DFB-Pokal, doch zum Saisonende stieg der VfL durch einen 4:0-Erfolg gegen Wolfsburgs Zweite in die 2. Liga auf. (Archivbild) © IMAGO / pmk

18.25 Uhr: VfL Wolfsburg oder SC Paderborn: Wer holt sich im Hinspiel eine gute Ausgangsposition?