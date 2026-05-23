23.05.2026 08:31 Völlig irre Aktion! Essen-Fans brechen beim Erzrivalen ein und schrauben den Pfosten ab

Die Fans von Rot-Weiss Essen sind in der Nacht ins Stadion in Duisburg eingebrochen und haben den Pfosten abgeschraubt. Den präsentierten sie im Block.

Von Tina Hofmann

Essen/Duisburg - Der MSV Duisburg verpasste am letzten Spieltag der 3. Liga mit einem Pfostentreffer die Relegation, am Freitagabend tat dem Verein, und vor allem den Fans, der Blick zum Liga-Rivalen nach Essen besonders weh. Denn die Anhänger von Rot-Weiss sorgten mit einer unglaublichen Aktion im Relegations-Hinspiel gegen Zweitligist Greuther Fürth (1:0) für Aufsehen.

Die Fans von Rot-Weiss Essen präsentieren den Pfosten aus Duisburg, den sie in einer Nacht-und-Nebel-Aktion im Stadion an der Wedau geklaut hatten. © IMAGO / Nico Herbertz Vor der Partie an der Hafenstraße brachen die Essen-Fans in die Schauinsland-Reisen-Arena ihres ärgsten Konkurrenten in Duisburg ein und schraubten tatsächlich einen der Tor-Pfosten ab. Den packten sie ein und präsentierten ihn am Freitagabend im eigenen Stadion im Fanblock. Dazu gab es noch ein Spruchband: "MSV: Aus der Traum. Euer Pfosten in unserem Kofferraum", stand auf dem Transparent zu lesen. Hintergrund ist das irre Finish am letzten Spieltag der 3. Liga. In den war der MSV Duisburg punktgleich und mit sechs Toren Vorsprung auf Rot-Weiss Essen auf einem Relegationsplatz gegangen. Im Fernduell ging es also darum, wer sich das Recht auf zwei Aufstiegsduelle sichert. Relegation Relegation: Keiner trifft bei Wolfsburg gegen Paderborn, einer fliegt Duisburg spielte zu Hause gegen Viktoria Köln und bis kurz vor Schluss stand es 1:1. Zeitgleich lag Essen in Ulm erst mit 1:2 zurück, machte dann den Ausgleich. In der 90. Minute stand es somit auf beiden Plätzen Unentschieden, womit Duisburg in die Relegation gegangen wäre. Doch dann schlug Essens Ben Hüning (21) in der 92. Minute zu, traf zum 3:2. In Duisburg hatte in der 97. Minute Rasim Bulic (25) die Relegation auf dem Fuß, scheiterte aber an jenem Pfosten, den die Rot-Weiss-Fans nun in ihrem Stadion präsentierten.

Sky-Experte und Ex-Stürmer Fabian Klos findet die Aktion "okay"