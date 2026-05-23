Völlig irre Aktion! Essen-Fans brechen beim Erzrivalen ein und schrauben den Pfosten ab
Essen/Duisburg - Der MSV Duisburg verpasste am letzten Spieltag der 3. Liga mit einem Pfostentreffer die Relegation, am Freitagabend tat dem Verein, und vor allem den Fans, der Blick zum Liga-Rivalen nach Essen besonders weh. Denn die Anhänger von Rot-Weiss sorgten mit einer unglaublichen Aktion im Relegations-Hinspiel gegen Zweitligist Greuther Fürth (1:0) für Aufsehen.
Vor der Partie an der Hafenstraße brachen die Essen-Fans in die Schauinsland-Reisen-Arena ihres ärgsten Konkurrenten in Duisburg ein und schraubten tatsächlich einen der Tor-Pfosten ab. Den packten sie ein und präsentierten ihn am Freitagabend im eigenen Stadion im Fanblock.
Dazu gab es noch ein Spruchband: "MSV: Aus der Traum. Euer Pfosten in unserem Kofferraum", stand auf dem Transparent zu lesen.
Hintergrund ist das irre Finish am letzten Spieltag der 3. Liga. In den war der MSV Duisburg punktgleich und mit sechs Toren Vorsprung auf Rot-Weiss Essen auf einem Relegationsplatz gegangen. Im Fernduell ging es also darum, wer sich das Recht auf zwei Aufstiegsduelle sichert.
Duisburg spielte zu Hause gegen Viktoria Köln und bis kurz vor Schluss stand es 1:1. Zeitgleich lag Essen in Ulm erst mit 1:2 zurück, machte dann den Ausgleich. In der 90. Minute stand es somit auf beiden Plätzen Unentschieden, womit Duisburg in die Relegation gegangen wäre.
Doch dann schlug Essens Ben Hüning (21) in der 92. Minute zu, traf zum 3:2. In Duisburg hatte in der 97. Minute Rasim Bulic (25) die Relegation auf dem Fuß, scheiterte aber an jenem Pfosten, den die Rot-Weiss-Fans nun in ihrem Stadion präsentierten.
Sky-Experte und Ex-Stürmer Fabian Klos findet die Aktion "okay"
Der Geschäftsführer der städtischen Stadionmanagement GmbH, Christopher Mainka, bestätigte der Neuen Ruhr Zeitung (NRZ) die irre Aktion. "Es passieren immer wieder Dinge, die man sich nicht vorstellen kann", sagte er.
Videokameras im Stadion hatten den Einbruch und den Klau aufgezeichnet. Sky-Experte und Ex-Stürmer Fabian Klos (38, Arminia Bielefeld) nahm die Aktion mit einem Schmunzeln zur Kenntnis.
Im Gespräch mit Moderation Nele Ocik (36) erklärte er: "Ja, das ist eine ordentliche Portion Rivalität zwischen diesen beiden Vereinen. Du musst halt gucken, dass Dir dieser Pfosten jetzt nicht noch um die Ohren fliegt hintenraus. Es ist noch ein Spiel Relegation. Aber ey, alles, wo keine Leute, keine Menschen zu Schaden kommen - vielleicht ist es dann Sachbeschädigung, kenne ich mich nicht aus, sollen anderen klären - aber ich finde es noch okay."
Ganz so okay wird es der Stadionbetreiber sicher nicht finden und auch die Duisburg-Fans dürften vor Wut kochen.
Allerdings muss Essen den Sieg aus dem Hinspiel am Dienstag im Rückspiel bei heimstarken Fürthern veredeln, um noch in die 2. Bundesliga aufzusteigen. Ein Unentschieden würde dem Team von Trainer Uwe Koschinat reichen, bei einer Niederlage mit einem Tor Unterschied geht es in die Verlängerung.
Siegt Fürth mit zwei Toren Unterschied, bleibt Greuther im deutschen Unterhaus.
Titelfoto: IMAGO / Nico Herbertz