Frust trotz Klassenerhalt: Eintracht-Profi faltet Fans, Mitspieler und Klub zusammen

Braunschweig - Nach insgesamt 210 intensiven Minuten hat Eintracht Braunschweig in der kleinen Relegation gegen den 1. FC Saarbrücken die Klasse gehalten und darf auch kommende Saison in der 2. Bundesliga ran. Bei Abwehrmann Sven Köhler (28) fiel mit dem 2:2-Remis am Dienstagabend aber nur kurz eine Last ab - anschließend zerlegte er seine Löwen nach Strich und Faden.