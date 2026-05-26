26.05.2026 18:46 Relegation live: Fürth-Trainer feuert gegen Essens Spielweise - "War für alle im Stadion ersichtlich"

Das Rückspiel der Relegation zwischen der SpVgg Greuther Fürth und Rot-Weiss Essen im TAG24-Liveticker.

Von Florian Mentele

Fürth - Bringt Rot-Weiss Essen den knappen Vorsprung über die Ziellinie? Nach dem 1:0-Sieg im Hinspiel träumt der Drittligist vom Aufstieg in die 2. Bundesliga. Die SpVgg Greuther Fürth steht am heutigen Dienstagabend (20.30 Uhr) vor heimischer Kulisse hingegen mit dem Rücken zur Wand.

Mit einem Sahne-Freistoß schoss Torben Müsel (26) die Tür zur Zweitklassigkeit für die Mannschaft von Trainer Uwe Koschinat (54) am Freitag ganz weit auf. Doch das Kleeblatt hat am letzten Spieltag der regulären Saison bereits bewiesen, dass es abliefern kann, wenn es ans Eingemachte geht. In unserem TAG24-Liveticker zum Rückspiel der Relegation versorgen wir Euch mit allen Infos, Toren und Entscheidungen!

18.45 Uhr: Fürth-Trainer Heiko Vogel kritisiert Spielweise von Rot-Weiss Essen

Vor dem Rückspiel im Frankenland hat Kleeblatt-Coach Heiko Vogel (50) die Herangehensweise des Gegners im ersten Duell scharf kritisiert. Essen sei es am Freitag nämlich allem voran darum gegangen, Top-Knipser Noel Futkeu (23) fürs Rückspiel sperren zu lassen. "Es war für alle im Stadion ersichtlich, dass Rot-Weiss Essen von Anfang an nur ein Ziel hatte. Ich glaube, das Ziel, Noel Futkeu aus dem Spiel zu nehmen, war größer als der Wille, ein Tor zu schießen", so der 50-Jährige auf der abschließenden Pressekonferenz am Montag. "Das eine haben sie geschafft, das andere nicht, zum Glück. Er freut sich auf das Rückspiel, weil er da befreit aufspielen kann. Es war für ihn definitiv nicht leicht, mit den ganzen Provokationen immer die Ruhe zu bewahren." Gleich zu Beginn des Hinspiels geriet der Torschützenkönig (19 Treffer) der 2. Liga mit RWE-Innenverteidiger Ben Hüning (21) aneinander und hätte durchaus eine Gelbe Karte sehen können. Es wäre seine fünfte gewesen, womit er heute gesperrt gewesen wäre.

Zwischen Noel Futkeu (23, l.) und Ben Hüning (21) entwickelte sich am Freitag ein kleines Privatduell mit vielen Nickeligkeiten. © Federico Gambarini/dpa

18.37 Uhr: Auswärtstorregel greift heute nicht mehr

Eine Entscheidung wird heute natürlich auf jeden Fall fallen, allerdings spielen die auswärts erzielten Treffer dabei keine Ausnahmerolle mehr. Zur Saison 2021/22 wurde diese Regel eingestampft. Das heißt: Jeder Sieg der Spielvereinigung mit einem Tor Vorsprung in der regulären Spielzeit bedeutet die Verlängerung.

Im Hinspiel ließ Torben Müsel (M.) RWE an der Hafenstraße jubeln. © Federico Gambarini/dpa

Die Fürther waren nach der Hinspielpleite sichtlich niedergeschlagen, haben jetzt aber noch eine allerletzte Chance auf den Klassenerhalt. © Federico Gambarini/dpa

18.30 Uhr: Greuther Fürth oder Rot-Weiss Essen - Wer darf heute feiern?