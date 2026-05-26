26.05.2026 20:25 Relegation live: RWE-Fans wollen "Hafenstraße nach Fürth tragen"

Das Rückspiel der Relegation zwischen der SpVgg Greuther Fürth und Rot-Weiss Essen im TAG24-Liveticker.

Von Florian Mentele

Fürth - Bringt Rot-Weiss Essen den knappen Vorsprung über die Ziellinie? Nach dem 1:0-Sieg im Hinspiel träumt der Drittligist vom Aufstieg in die 2. Bundesliga. Die SpVgg Greuther Fürth steht heute vor heimischer Kulisse hingegen mit dem Rücken zur Wand.

Aktueller Spielstand: SpVgg Greuther Fürth - Rot-Weiss Essen In unserem TAG24-Liveticker zum Rückspiel der Relegation versorgen wir Euch mit allen Infos, Toren und Entscheidungen!

Vor Anpfiff: Die Mannschaften betreten das Spielfeld im Sportpark Ronhof, in wenigen Momenten zählt es!

20.14 Uhr: Volles Haus in Fürth, aber auch viele Essener dabei!

"Die Fans werden die Hafenstraße nach Fürth tragen", hatte RWE-Coach Koschinat vor dem Rückspiel prognostiziert. Ganz unrecht dürfte er heute nicht haben. Satte 2297 Gästetickets hat Rot-Weiss verkauft, insgesamt passen knapp 16.000 Zuschauer in den Sportpark Ronhof. Natürlich sind alle Karten vergriffen, beide Fanlager werden sich sicherlich bemerkbar machen. Auf dem Kennedy-Platz in Essen findet zeitgleich außerdem ein Public Viewing statt.

Knapp 2300 Essener sind mit nach Fürth gereist, der Gästeblock erstrahlt in roter Farbe. © Daniel Karmann/dpa

20.05 Uhr: Sommerliche Hitze im Frankenland

Knapp 30 Grad Celsius zeigt das Thermometer auch noch am Abend in Fürth an. Deshalb haben sich beide Mannschaften auf je eine Trinkpause pro Halbzeit verständigt.

19.57 Uhr: Das letzte direkte Duell in Fürth ist schon lange her

Zuletzt trafen beide Mannschaften in der Zweitliga-Saison 2006/07 aufeinander. Beide Duelle gingen an Essen - und für zwei heutige RWE-Mitarbeiter schließt sich heute ein Kreis. Beim 2:0-Erfolg in der Rückrunde bei Fürth Anfang Mai 2007 standen nämlich beide Lorenz-Brüder in der Startelf vom damaligen Trainer Lorenz-Günther Köstner (74). Stefan Lorenz (44) trainiert heute die zweite Mannschaft von RWE, sein Bruder Michael (47) ist Leiter der Nachwuchsabteilung und erzielte gegen die Spielvereinigung seinerzeit die Führung - per direktem Freistoß. Später besorgte Baris Özbek (39) noch den Endstand.

19.45 Uhr: Robert Schröder pfeift das Rückspiel der Relegation

Als Schiedsrichter ist heute Robert Schröder (40) aus Hannover im Einsatz. Unterstützt wird er von seinen Assistenten Jan Clemens Neitzel-Petersen (39) und Stefan Lupp (47), Felix Prigan (27) ist der Vierte Offizielle. Dazu schaut Johann Pfeifer (42) als VAR im Videoraum auf das Geschehen.

Schiri Robert Schröder leitet heute Abend das Rückspiel der Relegation in Fürth. © Harry Langer/dpa

19.30 Uhr: Die Aufstellungen sind da!

Das Kleeblatt startet trotz Hinspielpleite mit nur einer Änderung in der Anfangsformation, Sacha Banse feiert sein Comeback nach Knie-OP ausgerechnet im wichtigsten Spiel der Saison und ersetzt Dennis Srbeny im defensiven Mittelfeld. Zuletzt stand der 25-Jährige übrigens im August 2025 am 4. Spieltag gegen Magdeburg auf dem Rasen. Koschinat sieht auf der anderen Seite keinen Grund zum Wechseln und schickt die Elf aus dem Hinspiel erneut aufs Feld. Greuther Fürth: Prüfrock - Dehm, Ziereis, Elvedi, Itter - Will, Banse - Klaus, Hrgota, Ltaief - Futkeu Rot-Weiss Essen: Golz - Rios Alonso, Hüning, Kraulich - Hofmann, Kostka, Swajkowski, Müsel - Safi, Mizuta - Cuber Potocnik

Sacha Banse (r.) feiert heute nach langer Verletzungspause sein Comeback. © Andreas Gora/dpa

19.15 Uhr: Das Rückspiel der Relegation läuft im Free-TV

Wie schon zum Hinspiel braucht es auch heute kein teures Bezahlabo, um live mit dabei zu sein. Sat.1 überträgt die Partie im Free-TV. Ab 19.50 Uhr führt Moderator Matthias Opdenhövel (55) durch die Sendung, Markus Herwig berichtet von der Seitenlinie. Kommentiert wird das Duell dann von Jonas Friedrich (45), der dabei von seinem Experten Lars Stindl (37) unterstützt wird. Neben der Übertragung im linearen Fernsehen läuft die Relegation auch im Livestream auf Joyn und ran.de. Zudem zeigt der Pay-TV-Sender Sky bzw. der Streamingdienst WOW die Begegnung. Und in unserem Liveticker bleibt Ihr natürlich ebenfalls stets am Ball, falls Ihr es nicht vor den Fernseher schafft.

Sat.1 zeigt heute auch das Rückspiel der Relegation im Free-TV. © INA FASSBENDER / AFP

19 Uhr: Essen-Coach Uwe Koschinat nicht vollends zufrieden

Trotz des knappen Erfolgs im Hinspiel sah RWE-Trainer Uwe Koschinat bei seiner Mannschaft noch reichlich Luft nach oben. "Mir hat missfallen, dass wir nach Ballgewinnen nicht den ersten Pass nach vorne gespielt haben, sondern häufig wieder bei Golz gelandet sind", analysierte der 54-Jährige auf der abschließenden PK. "In Sachen Intensität und Körperlichkeit haben wir alles reingeworfen, was möglich ist." Lediglich verteidigen will er das 1:0 im Sportpark aber nicht: "Wir werden alles unternehmen, sie vom eigenen Tor wegzuhalten", so Koschinat weiter. "Unsere Marschrichtung wird sein, mutig zu spielen und selbst in Führung zu gehen, um den Druck zu erhöhen."

Essens Trainer Uwe Koschinat weiß, dass Angriff die beste Verteidigung ist. © Christoph Reichwein/dpa

18.45 Uhr: Fürth-Trainer Heiko Vogel kritisiert Spielweise von Rot-Weiss Essen

Vor dem Rückspiel im Frankenland hat Kleeblatt-Coach Heiko Vogel (50) die Herangehensweise des Gegners im ersten Duell scharf kritisiert. Essen sei es am Freitag nämlich allem voran darum gegangen, Top-Knipser Noel Futkeu (23) fürs Rückspiel sperren zu lassen. "Es war für alle im Stadion ersichtlich, dass Rot-Weiss Essen von Anfang an nur ein Ziel hatte. Ich glaube, das Ziel, Noel Futkeu aus dem Spiel zu nehmen, war größer als der Wille, ein Tor zu schießen", so der 50-Jährige auf der abschließenden Pressekonferenz am Montag. "Das eine haben sie geschafft, das andere nicht, zum Glück. Er freut sich auf das Rückspiel, weil er da befreit aufspielen kann. Es war für ihn definitiv nicht leicht, mit den ganzen Provokationen immer die Ruhe zu bewahren." Gleich zu Beginn des Hinspiels geriet der Torschützenkönig (19 Treffer) der 2. Liga mit RWE-Innenverteidiger Ben Hüning (21) aneinander und hätte durchaus eine Gelbe Karte sehen können. Es wäre seine fünfte gewesen, womit er heute gesperrt gewesen wäre.

Zwischen Noel Futkeu (23, l.) und Ben Hüning (21) entwickelte sich am Freitag ein kleines Privatduell mit vielen Nickeligkeiten. © Federico Gambarini/dpa

18.37 Uhr: Auswärtstorregel greift heute nicht mehr

Eine Entscheidung wird heute natürlich auf jeden Fall fallen, allerdings spielen die auswärts erzielten Treffer dabei keine Ausnahmerolle mehr. Zur Saison 2021/22 wurde diese Regel eingestampft. Das heißt: Jeder Sieg der Spielvereinigung mit einem Tor Vorsprung in der regulären Spielzeit bedeutet die Verlängerung.

Im Hinspiel ließ Torben Müsel (M.) RWE an der Hafenstraße jubeln. © Federico Gambarini/dpa

Die Fürther waren nach der Hinspielpleite sichtlich niedergeschlagen, haben jetzt aber noch eine allerletzte Chance auf den Klassenerhalt. © Federico Gambarini/dpa

18.30 Uhr: Greuther Fürth oder Rot-Weiss Essen - Wer darf heute feiern?