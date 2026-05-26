26.05.2026 22:07 Relegation live: VAR kassiert Essen-Treffer ein, Fürth auf Kurs Klassenerhalt!

Das Rückspiel der Relegation zwischen der SpVgg Greuther Fürth und Rot-Weiss Essen im TAG24-Liveticker.

Von Florian Mentele

Fürth - Bringt Rot-Weiss Essen den knappen Vorsprung über die Ziellinie? Nach dem 1:0-Sieg im Hinspiel träumt der Drittligist vom Aufstieg in die 2. Bundesliga. Die SpVgg Greuther Fürth steht heute vor heimischer Kulisse hingegen mit dem Rücken zur Wand.

Aktueller Spielstand: SpVgg Greuther Fürth - Rot-Weiss Essen 2:0 (Hinspiel 0:1) Torschützen: 1:0 Noel Futkeu (29.), 2:0 Branimir Hrgota (47.) In unserem TAG24-Liveticker zum Rückspiel der Relegation versorgen wir Euch mit allen Infos, Toren und Entscheidungen!

78. Minute: Jetzt reagiert Vogel nochmal, Ltaief geht runter, Aaron Keller kommt.

73. Minute: Janssen köpft nach einem Eckball auch gleich auf Fürther Tor - knapp drüber.

72. Minute: Koschinat mit dem nächsten Wechsel: Marek Janssen kommt für Potocnik, Stürmer für Stürmer.

70. Minute: Hofmann fällt nach einem Zweikampf mit dem Knie aufs Gesicht von Hrgota, anschließend kommt es kurz zur Rudelbildung. Schiri Schröder klärt aber alles mit großer Ruhe und ohne Karte.

VAR kassiert Treffer für Rot-Weiss Essen ein

68. Minute: Tor für Rot-Weiss Essen, aber der Treffer zählt nicht! Hofmann flankt von der rechten Seite in die Mitte, wo Dehm allein gegen drei Essener verteidigt. Potocnik schiebt letztlich ein - stand aber vorher im Abseits, wie der VAR nachträglich aufklärt.

65. Minute: Banse sieht nach einem Ballgewinn, dass Golz weit vor seinem Kasten steht, und versucht es aus rund 55 Metern - klappt nicht. Anschließend geht nix mehr beim Verletzungs-Rückkehrer der Spielvereinigung, Doni Arifi kommt dafür rein.

63. Minute: Bei aller Überlegenheit in Grün-Weiß - ein einziger Treffer für RWE und es würde wieder in die Verlängerung gehen. Dann müssten sich die Hausherren auf jeden Fall vorwerfen lassen, den Sack nicht früher zugemacht zu haben.

61. Minute: Lucas Brumme und Ruben Reisig kommen für Essen, Swajkowski und Kraulich haben Feierabend.

60. Minute: Das geht hier alles viel zu schnell für die Mannschaft von Uwe Koschinat, der an der Seitenlinie komplett ausrastet. Ltaief ist schon wieder fast auf und davon, seine Hereingabe wird aber zur Ecke abgeblockt.

Noel Futkeu lässt die Vorentscheidung liegen!

56. Minute: Beinahe die Vorentscheidung! Wieder probiert es Hrgota mit dem Linken, Golz kann nur in die Mitte direkt auf den Fuß von Futkeu abwehren. Der Stürmer verzögert kurz, hat dann aber eigentlich freie Bahn und zieht drauf - doch Golz macht seinen Mini-Fehler wieder gut und hält RWE im Spiel.

55. Minute: Von der einen Gelegenheit lässt sich die Vogel-Elf gar nicht beeindrucken, sondern rennt vielmehr weiter munter an fürs dritte Tor. Kostka stoppt Klaus bei einem temporeichen Gegenzug unfair und sieht Gelb.

50. Minute: Da ist die Chance für Essen! Links im Strafraum kommt Kostka ganz frei zum Abschluss, der ist aber viel zu unplatziert und deshalb kein allzu großes Problem für Prüfrock. Da war deutlich mehr drin.

50. Minute: Die Hausherren machen umgehend weiter Druck, RWE muss jetzt höllisch aufpassen.

Fürth feiert das 2:0 von Branimir Hrgota - das Tor zum Klassenerhalt? © Daniel Karmann/dpa

Branimir Hrgota legt das zweite Tor für Greuther Fürth nach!

47. Minute: TOOOOR für das Kleeblatt, Hrgota erhöht auf 2:0! Der Schwede schnappt sich eine geklärte Flanke, zieht von der rechten Seite in den Essener Strafraum und schlenzt das Leder wunderschön halbhoch ins lange Eck.

46. Minute: Koschinat reagiert zur Pause: Ex-Fürther Dickson Abiama kommt bei Essen, Ramien Safi bleibt draußen.

Die zweite Halbzeit der Zweitliga-Relegation ist unterwegs!

46. Minute: Weiter geht's im Sportpark Ronhof! Feuert Fürth jetzt weiter aus allen Rohren oder schlägt RWE zurück?

Halbzeit: Die Gäste sind mit dem Hinspiel-Vorsprung im Rücken eigentlich ganz gut ins Rückspiel gestartet und haben Fürth die ersten Minuten beschäftigt. Allerdings ließ Swajkowski die große Chance zur Führung liegen - und das Duell so auch irgendwie kippen. Denn anschließend arbeitete sich das Kleeblatt immer besser rein, erspielte sich Chance um Chance und belohnte sich schließlich in Person von - wie sollte es anders sein - Ex-Essener Futkeu. Der Treffer sprengte die letzten Ketten der Hausherren, die noch im ersten Durchgang unbedingt das zweite Tor nachlegen wollten. Das hat RWE mit aller Mühe verhindert, Stand jetzt geht es in die Verlängerung.

Greuther Fürth führt zur Halbzeit knapp gegen Rot-Weiss Essen

Halbzeit: Dann erlöst ein Pfiff aus Schröders Pfeife die Essener, es geht mit dem 1:0 für Fürth und damit dem Unentschieden in der Gesamtabrechnung in die Pause.

45. Minute: Zwei Minuten werden in Hälfte eins nachgespielt.

44. Minute: Über Klaus und Ltaief geht es schnell, am Ende können die Gäste aber den Abschluss von Hrgota verhindern. Fürth drängt jetzt auf das 2:0, RWE will in die Kabine.

42. Minute: Swajkowski foult Hrgota und unterbindet damit einen Konter - Gelbe Karte für den Essener.

41. Minute: Potocnik geht im gegnerischen Sechzehner zu Boden und bleibt liegen, Schiri Schröder pfeift aber nicht. Die Zeitlupe zeigt, dass der RWE-Angreifer ganz unglücklich im Rasen hängengeblieben war. Es scheint aber weiterzugehen.

39. Minute: Weiter das Kleeblatt! Nach dem anschließenden Eckball kommt Banse aus der Distanz zum Schuss, erneut ist Golz aber stark zur Stelle.

38. Minute: Felix Klaus zieht im Strafraum aus der Drehung ab, aber Golz ist blitzschnell unten und pariert.

36. Minute: Der Ball liegt im Fürther Kasten, Mizuta trifft, aber kurz darauf geht die Fahne hoch. Der VAR bestätigt die vorherige Abseitsposition von Vorlagengeber Potocnik daraufhin.

32. Minute: Das Gegentor hat aus Essener Sicht offenbar gesessen, das Kleeblatt geht hier sofort aufs Zweite.

Noel Futkeu zeigt es an: Er und kein anderer bugsiert das Kleeblatt zurück ins Relegationsrennen. © Daniel Karmann/dpa

Noel Futkeu trifft zur Fürther Führung und gleicht die Relegation aus!

29. Minute: TOOOOOOOR für Fürth, ausgerechnet Noel Futkeu trifft zum 1:0! Hrgota tankt sich halbrechts in den Strafraum und gibt in die Mitte, wo Felix Klaus die Kugel irgendwie weiter zum ehemaligen Essener stochert, der die Übersicht behält und eiskalt einnetzt.

27. Minute: Das spielt RWE nicht gut aus! Im Konter heißt es auf einmal drei gegen drei, Müsel bedient Safi dann aber nicht im perfekten Moment und der Linksaußen entscheidet sich bei der Ballannahme für die falsche Seite.

24. Minute: Langsam aber sicher arbeitet sich das Kleeblatt rein, dominiert nun auch das Spielgerät vermehrt und baut etwas Druck auf. Die Essener Defensive lässt aber noch keine richtig gefährlichen Aktionen zu.

19. Minute: Dehm erneut an die Latte! Wie schon im Hinspiel trifft der Fürther Rechtsverteidiger das Gebälk, heute aber nicht mit einem Distanz-Hammer, sondern mit einer abgerutschten Flanke, die im hohen Bogen fliegt und die Querstange küsst. Golz war sich augenscheinlich aber sofort ganz sicher, dass der Ball nicht in seinem Kasten landet.

18. Minute: Elvedi verpasst den Moment zum Abschluss und gibt lieber raus zu Ltaief, dessen Mischung aus Flanke und Torschuss aber im Aus landet.

16. Minute: Die Gäste drehen hier jetzt schon bei jeder Gelegenheit an der Uhr. Verständlich und legitim, könnte ihnen am Ende aber natürlich auch auf die Füße fallen. Schiedsrichter Robert Schröder muss jedenfalls sofort ganz genau hinschauen.

13. Minute: Nächste gute Gelegenheit für RWE! Nach einer Ecke von rechts kommt Müsel aus der zweiten Reihe zum Volley-Abschluss, erneut muss Prüfrock eingreifen und das Leder samt Flugeinlage über die Latte lenken.

Gianluca Swajkowski vergibt Riesenchance für Rot-Weiss Essen!

10. Minute: Das MUSS eigentlich das 1:0 für Essen sein! Plötzlich taucht Swajkowski ganz frei vor Prüfrock auf, der Youngster schießt den Fürth-Keeper allerdings direkt an. Großes Glück fürs Kleeblatt.

9. Minute: Wieder Ltaief, wieder von links Richtung Gefahrenzone. Dann bedient der Tunesier den Kollegen hrgota im Sechzehner, der aber keinen Abnehmer findet.

6. Minute: Jetzt allerdings doch wieder das Kleeblatt! Ltaief dribbelt sich auf der linken Seite durch und schließt ab - knapp rechts vorbei.

6. Minute: Seit dem Freistoß geht der Koschinat-Plan auf: Essen kann die Fürther hier größtenteils in der eigenen Hälfte halten und fuchst sich selbst immer besser ins Spiel.

3. Minute: Fürth mit der ersten Offensivbemühung, Ltaief holt einen Freistoß aus dem Halbfeld raus. Die Klaus-Hereingabe kann Essen aber klären.

Das Rückspiel zwischen Greuther Fürth und Rot-Weiss Essen ist unterwegs!

1. Minute: Der Ball in Fürth rollt!

Vor Anpfiff: Die mitgereisten Essener decken den Gästeblock mit einer großen RWE-Flagge ein, aber auch die Heimfans machen schon ordentlich Stimmung.

Vor Anpfiff: Die Mannschaften betreten das Spielfeld im Sportpark Ronhof, in wenigen Momenten zählt es!

20.14 Uhr: Volles Haus in Fürth, aber auch viele Essener dabei!

"Die Fans werden die Hafenstraße nach Fürth tragen", hatte RWE-Coach Koschinat vor dem Rückspiel prognostiziert. Ganz unrecht dürfte er heute nicht haben. Satte 2297 Gästetickets hat Rot-Weiss verkauft, insgesamt passen knapp 16.000 Zuschauer in den Sportpark Ronhof. Natürlich sind alle Karten vergriffen, beide Fanlager werden sich sicherlich bemerkbar machen. Auf dem Kennedy-Platz in Essen findet zeitgleich außerdem ein Public Viewing statt.

Knapp 2300 Essener sind mit nach Fürth gereist, der Gästeblock erstrahlt in roter Farbe. © Daniel Karmann/dpa

20.05 Uhr: Sommerliche Hitze im Frankenland

Knapp 30 Grad Celsius zeigt das Thermometer auch noch am Abend in Fürth an. Deshalb haben sich beide Mannschaften auf je eine Trinkpause pro Halbzeit verständigt.