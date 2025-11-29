Wieder El-Mala-Wahnsinn! Wunderkind rettet 1. FC Köln Punkt in Bremen

Bremen - Der 1. FC Köln hat den Negativlauf der Fußball-Bundesliga gestoppt. Nach zwei Niederlagen in Folge bewahrte Wunderkind Said El Mala den Aufsteiger beim 1:1 (0:1) bei Werder Bremen vor der dritten Pleite in Serie.

Said El Mala bejubelt seinen späten Ausgleichstreffer für den 1. FC Köln. © Carmen Jaspersen/dpa

Der 19-Jährige dribbelte von der rechten Seite in die Mitte, ließ zwei Bremer stehen und zog einfach mal ab. Seinen Schuss fälschte Niklas Stark unhaltbar ab (90. +2.).

Zuvor hatte bereits Luca Waldschmidt den Ausgleich auf dem Fuß. Nach schöner Flanke von El Mala nahm der Angreifer den Ball Volley und nagelte ihn an den Pfosten (87.). Zudem schlenzte der Youngster einen Schuss knapp am Tor vorbei.

Bereits der 22. Spielminute gingen die Hausherren in Führung. Nach einer kurz ausgeführten Ecke landete eine Flanke von Jens Stage beim Bremer Kapitän Marco Friedl, der den Ball aus kurzer Distanz einnicken konnte.



Nach dem Rückstand hielt Keeper Marvin Schwäbe die Geißböcke im Spiel. Der Kölner Kapitän klärte zweimal in höchste Not.

Erst in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit gegen Cameron Puertas (45. +1.) und dann vier Minuten nach Wiederbeginn, als er im Eins-gegen-Eins gegen Romano Schmid parieren konnte. Zudem hatten die Rheinländer bei Abschlüssen von Marco Grüll (43.) und Yukinari Sugawara (44.) Glück, dass diese nicht im Gehäuse von Schwäbe landeten.

