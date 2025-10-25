Doppeltes Pech für den 1. FC Köln: Horror-Verletzung überschattet Last-Minute-Pleite

Dortmund - Tapfer gekämpft und dennoch verloren: Der 1. FC Köln kassiert bei Borussia Dortmund in der sechsten Minute der Nachspielzeit das 0:1 (0:0). Überschattet wird die Partie von einer schweren Verletzung von Kölns Verteidiger Timo Hübers.

Der Kölner Verteidiger Timo Hübers verletzte sich bei einem Zweikampf schwer am Knie. © Bernd Thissen/dpa

Der Abwehrchef verdrehte sich in einem Zweikampf mit Dortmunds Serhou Guirassy das Knie und blieb mit schmerzverzerrtem Gesicht liegen. Und auch seine Mitspieler schlugen sofort die Hände über dem Kopf zusammen.

Mit einer Trage musste der Innenverteidiger - unter Applaus der Zuschauer - vom Platz getragen werden. Da der Kölner Coach Lukas Kwasniok sein Wechselkontingent ausgeschöpft hatte, konnte er nicht mehr wechseln und die Geißböcke mussten das Spiel zu zehnt beenden.

Und mit einem Mann weniger kam es, wie es kommen musste: In der Nachspielzeit erzielte Maximilian Beier das überfällige 1:0.

Im ersten Durchgang agierten die Kölner noch auf Augenhöhe. Vor allem Wunderkind Said El-Mala stellte die Defensive der Hausherren mehrmals vor große Probleme. Bereits nach drei Minuten trat der 19-Jährige in Erscheinung, doch sein Versuch aus spitzem Winkel konnte Nico Schlotterbeck zur Ecke lenken.